ΔΕΗ FiberGrid: Οπτική ίνα σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά το 2025

Μία νέα εποχή για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα φέρνει πιο κοντά ο Όμιλος ΔΕΗ. Η ΔΕΗ FiberGrid, η εταιρεία της ΔΕΗ που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και παροχή ενός πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, ανακοινώνει το κατασκευαστικό της πλάνο έως και το 2025, σύμφωνα με το οποίο οι οπτικές ίνες θα φτάσουν σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με το δίκτυο Fiber to the Home της ΔΕΗ FiberGrid να έχει φτάσει ήδη σε 140.000 σπίτια σε 12 δήμους της Αττικής, σε μόλις 10 μήνες, η εταιρεία ανέθεσε με διαγωνιστική διαδικασία σε 12 αναδόχους την κατασκευή δικτύου Fiber to the Home σε επιπλέον περιοχές στην Αττική και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη. Οι περιοχές έχουν επιλεγεί με βάση μεταξύ άλλων την πληθυσμιακή κάλυψη και την έλλειψη υποδομών FTTH.

Στόχος της ΔΕΗ FiberGrid είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2024 και σε 1,7 εκατ. το 2025 στις παραπάνω περιοχές. Συνολικά, ο στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι να προσφέρει κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα εντός της επόμενης πενταετίας. Οι επενδύσεις για την περίοδο 2024-2026 θα ανέλθουν σε περίπου €680 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχιτεκτονική του δικτύου που κατασκευάζει η ΔΕΗ FiberGrid αντιστοιχεί μία οπτική ίνα ανά συνδρομητή μέχρι το σημείο συγκέντρωσης (καμπίνα) εξασφαλίζοντας την μελλοντική επεκτασιμότητα του δικτύου και δίνοντας στους παρόχους την δυνατότητα υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber).

Εμπορική διάθεση στη χονδρική εντός του 2024

Η ΔΕΗ FiberGrid σκοπεύει να διαθέσει μέσω χονδρικής το νέο δίκτυο με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στην διάθεση χονδρικής υπηρεσίας bitstream με ταχύτητες που μπορούν να φτάνουν έως και τα 10 Gbps. O δεύτερος είναι με την διάθεση υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber), με την οποία ο κάθε πάροχος μπορεί να προσφέρει στον τελικό πελάτη του ό,τι υπηρεσίες επιθυμεί.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ FiberGrid και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ψηφιακών και καινοτόμων υπηρεσιών ομίλου ΔΕΗ, κ. Αλέξανδρος Πατεράκης, δήλωσε: «Όραμά μας, είναι μια ψηφιακή κοινωνία, προσβάσιμη και ανοικτή σε όλους, που θα συμβάλει και θα επιταχύνει την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Θέλουμε να προσφέρουμε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ένα υπερσύγχρονο και σταθερό δίκτυο παθητικής και ενεργής πρόσβασης οπτικών ινών μέχρι τις κατοικίες, τις εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς. Μέσω του δικτύου της ΔΕΗ FiberGrid δίνουμε τη δυνατότητα στους παρόχους του κλάδου να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους δικούς τους, τελικούς πελάτες και να συμβάλλουμε στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, για την Κοινωνία των Gigabit. Εξάλλου, το gigabit society είναι προαπαιτούμενο και για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση: τα έξυπνα ενεργειακά σπίτια και επιχειρήσεις χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης και απόκριση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για να συνεργαστούν μεταξύ τους -αλλά και με το δίκτυο- οι ηλεκτρικές συσκευές, οι φορτιστές, τα φωτοβολταϊκά, οι μονάδες αποθήκευσης και οι μονάδες διαχείρισης του έξυπνου ενεργειακά σπιτιού».

Αναλυτικά οι περιοχές που αναπτύσσεται το νέο Δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid: