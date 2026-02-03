ΔΕΗ: Ενισχύει το αποτύπωμά της στη Ρουμανία - Νέα μονάδα αερίου στα σκαριά

Ένα επιπλέον βήμα στη στρατηγική της διεθνούς του επέκτασης κάνει ο όμιλος της ΔΕΗ, δρομολογώντας την κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στη Ρουμανία.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και σηματοδοτεί την πρόθεσή του να ενισχύσει την παρουσία του σε αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει ήδη δημοσιευθεί, η ΔΕΗ ξεκινά τις διαδικασίες αναζήτησης παρόχων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό της νέας μονάδας, ζητώντας παράλληλα την αποτύπωση των φάσεων ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου. Όπως είχε παρουσιαστεί στο Capital Day του ομίλου, ο στόχος είναι η μονάδα να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το 2030.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο σχεδιασμός προβλέπει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 110 έως 150 MW, η οποία θα προκύπτει από επιμέρους γεννήτριες ισχύος 20–40 MW. Η επιλογή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, ιδίως σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού φυσικού αερίου αντιμετωπίζει έντονες ελλείψεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΔΕΗ δεν αποκλείει την προμήθεια ανακατασκευασμένων γεννητριών, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για «κινητή» εγκατάσταση, με τις γεννήτριες να τοποθετούνται σε τρέιλερ. Πρόκειται για λύση που κερδίζει έδαφος διεθνώς, κυρίως στις ΗΠΑ, καθώς επιτρέπει ταχύτερη ανάπτυξη ισχύος και προσαρμογή στις ανάγκες μεγάλων καταναλωτών, όπως τα data centers. Παράλληλα, το έργο εξετάζεται να έχει αρθρωτό χαρακτήρα τύπου «plug & play», μειώνοντας την πολυπλοκότητα και τον χρόνο κατασκευής.

Η νέα μονάδα θα λειτουργεί αποκλειστικά με φυσικό αέριο, χωρίς πρόβλεψη για εναλλακτικά καύσιμα ή ανάκτηση θερμότητας, επιλογή που δείχνει ότι ο σχεδιασμός εστιάζει στη γρήγορη και αξιόπιστη ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής.

Ψηφιακές πληρωμές και πελατοκεντρική στρατηγική με RoPay

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος επενδύει και στο μέτωπο της εξυπηρέτησης πελατών στη ρουμανική αγορά. Η θυγατρική του στη χώρα, PPC Energie, προχώρησε σε μια καινοτόμο κίνηση, εισάγοντας πρώτη στη ρουμανική αγορά τις άμεσες πληρωμές RoPay για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Σε συνεργασία με την ING Bank Romania, η PPC Energie ενσωμάτωσε τη δυνατότητα RoPay στην εφαρμογή myPPC, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους άμεσα, με σάρωση QR code και χωρίς τη χρήση μετρητών ή καρτών. Τα στοιχεία της πληρωμής είναι προσυμπληρωμένα, η διαδικασία ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο και η εξόφληση εμφανίζεται άμεσα στον λογαριασμό του πελάτη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική πελατοκεντρική στρατηγική του ομίλου, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την ευκολία και την ψηφιακή εμπειρία των καταναλωτών. Παράλληλα, διατηρείται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών τρόπων πληρωμής, από POS και τραπεζικές μεταφορές έως φυσικά σημεία αυτοπληρωμής, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

Με επενδύσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στις υπηρεσίες, η ΔΕΗ δείχνει ότι στη ρουμανική αγορά δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, αλλά επιδιώκει να χτίσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παρουσίας που συνδυάζει υποδομές, τεχνολογία και εμπειρία πελάτη.