ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος και τον Δεκέμβριο

Αναρτήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Δεκέμβριο.

Για ακόμη έναν μήνα, η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Νοεμβρίου, με στόχο να παραμείνει σταθερή και ανταγωνιστική για τα νοικοκυριά.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει στα 0,127 €/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης. Η σταθερότητα αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ΔΕΗ ως αξιόπιστου παρόχου ενέργειας, που στηρίζει έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στα προγράμματα της ΔΕΗ τον Δεκέμβριο, ξεχωρίζει το νέο σταθερό (μπλε) πρόγραμμα myHome Plan, το οποίο συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια αξίας 100€. Το πρόγραμμα προσφέρει σταθερή μηνιαία χρέωση 60€ (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και εκκαθάριση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, ενώ παρέχει πρόσβαση στις εκπτώσεις και τα προνόμια του προγράμματος ΔΕΗ myRewards Coupons, καλύπτοντας ανάγκες της καθημερινότητας με σημαντική εξοικονόμηση.

Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Δεκέμβριο τις σταθερές τιμές της:

– myHomeEnter στα 0,145 €/kWh

– myHomeOnline στα 0,142 €/kWh

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν απόλυτο έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από αυξομειώσεις.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 0,13552 €/kWh, παραμένοντας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα για όσους αναζητούν οικονομικές επιλογές με ευελιξία.

Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.