Βουλγαρία: Συμφωνία με την Τουρκία για πρόσβαση σε LNG και δίκτυο αερίου

Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Βουλγαρίας Bulgargaz υπέγραψε σήμερα μακροχρόνια συμφωνία με την τουρκική κρατική εταιρεία αερίου Botas για πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς της γειτονικής χώρας, για υγροποιημένο φυσικό αέριο και διέλευση από τα σύνορά της, ανακοίνωσε η βουλγαρική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά σχεδόν 1,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου του χρόνο.

#URGENT Türkiye and Bulgaria sign agreement for transmission of around 1.5 billion cubic meters of natural gas a year pic.twitter.com/NyA1VmJGs5