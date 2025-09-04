Aντίστροφη μέτρηση για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο: Chevron και HELLENiQ στο προσκήνιο

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η προθεσμία λήγει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, οπότε θα φανεί ποιοι επενδυτές κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για τα blocks «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Α2».

Οι υποψήφιοι παίκτες

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα τρία από τα τέσσερα blocks έχουν βρεθεί στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron, ενώ για το τέταρτο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος HELLENiQ ENERGY. Και οι δύο εταιρείες έχουν ήδη αποκτήσει τα σεισμικά δεδομένα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Βέβαια, όπως παρατηρούν παράγοντες της αγοράς, η απόκτηση σεισμικών δεδομένων δεν συνεπάγεται αυτόματα και κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς. Το ερώτημα παραμένει αν η Chevron θα προχωρήσει τελικά στη διεκδίκηση, αλλά και αν η HELLENiQ ENERGY θα εμφανιστεί αυτόνομα ή σε πιθανή κοινοπραξία.

Πάντως, η ελληνική εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει τρεις θυγατρικές με ονόματα που αντιστοιχούν σε τρία από τα τέσσερα blocks, γεγονός που ερμηνεύεται ως σαφής πρόθεση συμμετοχής. Ο CEO της HELLENiQ, Ανδρέας Σιάμισιης, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ξένο εταίρο, χωρίς να αποκλείει τη Chevron, με τα σενάρια για πιθανή κοινοπραξία να αναζωπυρώνονται.

Θυμίζουμε, επίσης, ότι από το data room της ΕΔΕΥΕΠ πέρασαν και οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί BP και ENI, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί αν απέκτησαν σεισμικά δεδομένα.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλώνει προσεκτικά αισιόδοξη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για «καθοριστική στιγμή» και τόνισε ότι η διαδικασία διεξάγεται «με όλες τις δικλείδες ασφαλείας».

Στόχος, όπως είπε, είναι η πιθανή μετατροπή του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας σε «εθνικό κεφάλαιο για τις επόμενες γενιές».

Η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στην επιτυχία του διαγωνισμού, καθώς η επιβεβαίωση κοιτασμάτων θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΔΕΥΕΠ, τα πιθανά αποθέματα φυσικού αερίου στις περιοχές του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους φτάνουν τα 24 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (680 bcm).

Σε περίπτωση που οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν μέσω ερευνητικών γεωτρήσεων, τα κοιτάσματα μπορούν να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση για πολλά χρόνια και να καταστήσουν τη χώρα εξαγωγική δύναμη έως το τέλος της δεκαετίας.

Μετά την εμπειρία της ExxonMobil στα blocks «Νοτιοδυτικά» και «Δυτικά της Κρήτης», η Ελλάδα έχει μπροστά της μια ακόμη ευκαιρία να ενταχθεί πιο δυναμικά στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Όλα πλέον θα κριθούν στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν οι φάκελοι με τις προσφορές.