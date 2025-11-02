Ανοίγει το «παιχνίδι» για τις μπαταρίες: Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αλλάζει τα κριτήρια – Oι τρεις νέες γραμμές

Σε φάση τελικής ευθείας περνούν οι ρυθμίσεις για την ένταξη της αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρισμού, την ώρα που οι επενδυτές τρέχουν να υλοποιήσουν τα έργα που κέρδισαν στους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μετά την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) κατέθεσε πακέτο αλλαγών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά, ώστε οι μονάδες αποθήκευσης να συμμετέχουν με σαφείς και σύγχρονους κανόνες.

Τι αλλάζει

Ο πυρήνας της πρότασης του ΕΧΕ είναι η αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τις μονάδες αποθήκευσης (μπαταρίες) στις αγορές DAM και Ενδοημερήσια, σε απόλυτη εναρμόνιση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εισήγηση έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Οι τρεις κατευθύνσεις του πακέτου

Ποιοι και πώς συμμετέχουν: Τροποποιήσεις στα κριτήρια επιλεξιμότητας των Συμμετεχόντων για DAM και Ενδοημερήσια, ώστε οι σταθμοί αποθήκευσης να έχουν διακριτούς ρόλους και υποχρεώσεις. Κανόνες υποβολής εντολών: Εξειδίκευση για το πώς οι σχετικοί Συμμετέχοντες θα υποβάλλουν Εντολές αγοράς/πώλησης ενέργειας με αποθήκευση. Ροή δεδομένων μεταξύ φορέων: Αναβάθμιση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται ΑΔΜΗΕ–ΔΑΠΕΕΠ–ΕΧΕ πριν και μετά τη σύζευξη αγορών, για ομαλή λειτουργία και διαφάνεια.

Πρόσθετες παρεμβάσεις

Οντότητες και χαρτοφυλάκια: Προστίθεται τεχνική ενότητα στον Κανονισμό για τον τρόπο χρήσης οντοτήτων (μονάδες, χαρτοφυλάκια) ανά ιδιότητα Συμμετέχοντα.

Διαγραφή συμμετεχόντων: Επικαιροποιούνται οι διαδικασίες διαγραφής από το μητρώο του ΕΧΕ.

Γλωσσική καθαρότητα: Αναδιατύπωση τμημάτων για μεγαλύτερη σαφήνεια και αποφυγή ερμηνειών.

Επόμενα βήματα

Το ΕΧΕ ετοιμάζει νέα επιστολή προς τη ΡΑΑΕΥ με συγκεκριμένες προτάσεις τροποποίησης:

των απαιτούμενων ρυθμιστικών αποφάσεων της Αρχής και

των τεχνικών αποφάσεων του ίδιου του Χρηματιστηρίου, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι αλλαγές δεν φέρουν πρόσθετο ρυθμιστικό φορτίο.

Κομβικό σημείο αποτελεί η σαφής διάκριση μεταξύ Φορέων Συλλογικής Εκπροσώπησης Παραγωγών και ΦΟΣΕ Καταναλωτών, με ταυτόχρονη ένταξη στο σύστημα των ΦΟΣΕ ΑΠΕ και των ΣΗΘΥΑ με ενσωματωμένη αποθήκευση.

Το πλαίσιο από τον ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη εισηγηθεί νομοθετική ρύθμιση για να επιτρέπεται η εκπροσώπηση Σταθμών Αποθήκευσης από ΦοΣΕ, αίροντας ερμηνευτικές ασάφειες και διασφαλίζοντας πλήρη, ισότιμη συμμετοχή στις αγορές. Παράλληλα, με την πρότασή του για τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης:

αναδιαρθρώνονται οι κατηγορίες οντοτήτων,

θεσπίζονται ρητά δικαιώματα και υποχρεώσεις των Σταθμών Αποθήκευσης ανά διαδικασία (ΔΕΠ, χΕΑΣ, αΕΑΣ),

και ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργική τους ένταξη στην εξισορρόπηση.

Γιατί έχει σημασία

Οι προτεινόμενες αλλαγές «κουμπώνουν» με το κύμα επενδύσεων σε μπαταρίες, μετατρέποντας την αποθήκευση από επιδοτούμενη υποδομή σε ενεργό παίκτη αγοράς.

Με σαφείς ρόλους, διαφανή ροή δεδομένων και ξεκάθαρα κριτήρια συμμετοχής, η αγορά αποκτά τα εργαλεία για περισσότερη ευελιξία, καλύτερη αξιοποίηση ΑΠΕ και μειωμένο κόστος εξισορρόπηση, προς όφελος τόσο του συστήματος όσο και των καταναλωτών.