Ανεβάζει ταχύτητες η «πράσινη στροφή» της ΔΕΠΑ - Προχωρούν οι εργασίες φωτοβολταϊκών σταθμών

Η ΔΕΠΑ επιταχύνει τη στροφή της προς τις ΑΠΕ, βάζοντας στη φάση υλοποίησης ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά projects που «τρέχουν» αυτή την περίοδο στη Δυτική Μακεδονία. Μέσω της θυγατρικής της North Solar, ο όμιλος προχωρά στη συνένωση τεσσάρων ήδη αδειοδοτημένων σταθμών στην Π.Ε. Κοζάνης, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο έργο συνολικής ισχύος 150,568 MW.

Η κίνηση αυτή, αν και τεχνικά αφορά τροποποίηση και ενοποίηση υφιστάμενων αδειών, έχει σαφή στρατηγική βαρύτητα. Η ΔΕΠΑ επιχειρεί να ενισχύσει το «πράσινο χαρτοφυλάκιό» της σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της απολιγνιτοποίησης. Η Δυτική Μακεδονία παραμένει κομβικό πεδίο για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις, ενώ οι ΑΠΕ αποτελούν τη βασική πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίζεται η νέα ενεργειακή οικονομία της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Ιανουαρίου και αφορά κυρίως την ενσωμάτωση δασοτεχνικού έργου οδοποιίας. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση δεν τροποποιεί ούτε το είδος ούτε το μέγεθος του αδειοδοτημένου σχεδιασμού, αλλά «κουμπώνει» τεχνικές ανάγκες πρόσβασης και λειτουργίας στο συνολικό σχήμα που έχει ήδη λάβει το πράσινο φως.

Το ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο εγκαθίσταται σε δημόσια έκταση στις θέσεις «Κουφόπετρα» και «Μανδριά», στον δήμο Βοΐου, σε απόσταση περίπου 3,3 χιλιομέτρων από τον οικισμό Γαλατινή. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, στοιχείο που δείχνει ότι ο σχεδιασμός περνά από τη θεωρία στην πράξη, με στόχο να μειωθούν τα χρονικά κενά που συνήθως συνοδεύουν μεγάλα έργα ΑΠΕ.

Η φάση κατασκευής αναμένεται να κινηθεί σε ορίζοντα 18-24 μηνών, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιθανό ότι μέσα στο 2027 το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ της ΔΕΠΑ θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί κανονικά, ανοίγοντας τον δρόμο για συστηματική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού αποτυπώματος.

Κλειδί για τη σταθερότητα και τη μακροχρόνια οικονομική αντοχή του εγχειρήματος θα αποτελέσουν τα ενδοομιλικά διμερή συμβόλαια προμήθειας (PPAs). Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ Εμπορίας σχεδιάζει να υπογράψει συμφωνίες με το «Φυσικό Αέριο», τη θυγατρική που δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά ρεύματος και φυσικού αερίου, ώστε να «κλειδώσει» τη διάθεση και απορρόφηση της παραγόμενης πράσινης ενέργειας.

Η συνένωση περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους αδειοδοτημένους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας:

«Κουφόπετρα 1» ισχύος 64,042 MW

«Μανδριά 1» ισχύος 26,488 MW

«Κουφόπετρα 2» ισχύος 27,654 MW

«Μανδριά 2» ισχύος 32,384 MW

Το άθροισμα αυτών των έργων συγκροτεί το νέο μεγάλο σχήμα που αναλαμβάνει η North Solar, επιδιώκοντας οικονομίες κλίμακας και απλούστερη τεχνική διαχείριση, τόσο σε επίπεδο εγκατάστασης όσο και σε επίπεδο σύνδεσης με το σύστημα.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 227.250 φωτοβολταϊκών πλαισίων της Trina Solar, τύπου Trina Vertex TSM-DE21, ονομαστικής ισχύος 660W το καθένα. Τα πάνελ είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου και αποτελούνται από 132 στοιχεία κρυσταλλικού πυριτίου ανά γεννήτρια. Για τη μετατροπή της ενέργειας από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα θα χρησιμοποιηθούν 712 inverters της Huawei, τύπου SUN2000-215KTL-H3, ονομαστικής ισχύος 215 kW.

Στην «καρδιά» της ηλεκτρικής υποδομής προβλέπονται 23 οικίσκοι, περίπου 15 τ.μ. έκαστος, που θα φιλοξενούν μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης ισχύος 6,5 MVA. Για τη διασύνδεση με τον νέο υποσταθμό ανύψωσης τάσης, θα εγκατασταθούν 23 υπαίθριοι υποσταθμοί 0,8kV/33kV, επίσης 6,5 MVA, τύπου «κιόσκι». Η γραμμή σύνδεσης θα είναι υπόγεια, επιλογή που ενισχύει την ασφάλεια και μειώνει το αποτύπωμα της εγκατάστασης στο τοπίο.

Η σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς θα γίνει μέσω νέου υπό ανάπτυξη υποσταθμού 33/150kV, ο οποίος αδειοδοτείται ως συνοδό έργο του σταθμού στη θέση «Μανδριά – Καραμούζι – Καστρέλλι», με φορέα κατασκευής και λειτουργίας την «North Solar Μ.Α.Ε.». Η διασύνδεση θα ολοκληρωθεί μέσω υπόγειου καλωδίου μέσης τάσης κατά μήκος του υφιστάμενου δρόμου.

Το project εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επενδύσεων της ΔΕΠΑ στις ΑΠΕ. Μέσω των θυγατρικών North Solar και North Solar 1, ο όμιλος αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 500 MW στη Δυτική Μακεδονία και επιπλέον 95 MW στα Φάρσαλα. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι η εταιρεία επιχειρεί να αναδιαμορφώσει σταδιακά το επιχειρηματικό της προφίλ, συνδέοντας το μέλλον της με την πράσινη παραγωγή ηλεκτρισμού.