Καλώδιο Κρήτης-Κύπρου

Θερμαίνονται οι συζητήσεις Ελλάδας-Κύπρου για την επανεκκίνηση των ερευνών του καλωδίου, μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο κυβερνήσεις επανέλαβαν πως μένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Κοινό μέτωπο απέναντι στις τουρκικές πιέσεις

Το κοινό ανακοινωθέν Αθήνας-Λευκωσίας στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα για τη συνέχιση του project, μετά και την παρέμβαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «έργα που αποκλείουν την Τουρκία και τη Βόρεια Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν πρόκειται να πετύχουν».

Η τοποθέτηση αυτή, που ήρθε λίγο μετά τη δημόσια στήριξη του έργου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών για το μήνυμα που ήθελε να στείλει η Άγκυρα, καθώς «φωτογραφίζει» τη διασύνδεση.

Τα κρίσιμα ζητήματα

Θυμίζουμε ότι η καταβολή των 25 εκατ. ευρώ – ποσό που η Λευκωσία είχε δεσμευτεί να καταβάλει ετησίως βάσει συμφωνίας με την Αθήνα – έχει παγώσει λόγω αντιρρήσεων του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, παρότι η σχετική ρύθμιση εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η γαλλική Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή, παραμένει σε αναμονή καθώς οι πληρωμές έχουν διακοπεί από το καλοκαίρι.

Στην παρούσα φάση, τα δύο κρίσιμα ζητήματα που «πέφτουν» στο τραπέζι είναι το αν τελικά θα προχωρήσει η Κύπρος στην καταβολή της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ και αν η Αθήνα θα δώσει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση των ερευνών βυθού στα διεθνή ύδατα με έκδοση NAVTEX και αποστολή ερευνητικού σκάφους.

Σύμφωνα με πηγές, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στην επανεκκίνηση των ερευνών στο Αιγαίο για την πόντιση του καλωδίου, σε μια προσπάθεια να διαλυθούν τα τουρκικά σύννεφα γύρω από το έργο.

Παπαναστασίου: «Ευρωπαϊκό έργο, ευρωπαϊκή λύση»

Σε αυτό το φόντο, ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας χθες σε podcast, ξεκαθάρισε ότι το GSI είναι έργο ευρωπαϊκού χαρακτήρα και πως η ΕΕ οφείλει να αναλάβει δράση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

«Το έργο μπορεί να υλοποιηθεί, δεν υπάρχει κάτι τεχνικά ανυπέρβλητο. Στο οικονομικό σκέλος υπάρχουν επενδυτές. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει τις λύσεις, είτε μέσω διπλωματίας είτε με άλλους τρόπους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το πολύκροτο έργο της βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πολυεπίπεδο μπλοκάρισμα: πολιτικό, διπλωματικό και χρηματοδοτικό. Οι δηλώσεις Ερντογάν ανέδειξαν για ακόμη μια φορά τον εύθραυστο χαρακτήρα της Ανατολικής Μεσογείου και το project παραμένει εγκλωβισμένο ανάμεσα σε γεωπολιτικές εντάσεις και εσωτερικές εκκρεμότητες, με το μέλλον του να κρίνεται για ακόμα μια φορά σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.