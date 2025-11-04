Amazon: 20 νέα έργα ΑΠΕ στην Ευρώπη, συνολικής ισχύος 1 GW

Είκοσι έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας (ένα εκ των οποίων στην Ελλάδα) συνολικής ισχύος ενός γιγαβάτ που υποστηρίζονται από την Amazon, τέθηκαν φέτος σε λειτουργία, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση.

Τα νέα έργα βρίσκονται σε πέντε χώρες: 12 στην Ισπανία, 3 στην Ιταλία, 3 στην Πολωνία, 1 στη Γερμανία και 1 στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκαν από 12 διαφορετικούς ενεργειακούς φορείς και, συνολικά, διαθέτουν δυναμικό ικανό να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης περισσότερων από 700.000 νοικοκυριών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πέρα από τα 20 έργα που συνδέθηκαν με τα δίκτυα φέτος, περισσότερα από 40 έργα ανανεώσιμης ενέργειας με τη στήριξη της Amazon βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε ολόκληρη την Ευρώπη - ανάμεσά τους 18 στην Ισπανία, 8 στη Φινλανδία, 5 στη Σουηδία, 4 στην Ιρλανδία, 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 στην Ιταλία, 2 στις Κάτω Χώρες και 1 στη Γαλλία. '

Αλλα 70 έργα που περιλαμβάνονται σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της Amazon αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030.

Στην Ελλάδα, η Amazon έχει επενδύσει σε εννέα μεγάλης κλίμακας έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, εκ των οποίων ένα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Όταν ολοκληρωθούν, τα έργα αυτά θα προσφέρουν συνολικά περίπου 699 MW νέας καθαρής ενεργειακής ισχύος, επαρκούς για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες περισσότερων από 350.000 ελληνικών νοικοκυριών.