Αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος: Σταθερή άνοδος για τα μπλε, έρχονται κόκκινα και πορτοκαλί

Στην τελική φάση μπαίνει η εφαρμογή των «πορτοκαλί» τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το νέο σύστημα δυναμικής τιμολόγησης μέσα στο φθινόπωρο. Το σχέδιο φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση του ρεύματος και να ανταμείψει τους καταναλωτές που προσαρμόζουν τη χρήση τους στις πραγματικές διακυμάνσεις της αγοράς.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σχήμα

Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (έως τις 17:00) για τις 24 ωριαίες τιμές της επόμενης. Το τιμολόγιο θα αποτελείται από δύο μέρη:

μια σταθερή χρέωση, που παραμένει αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου,

μια μεταβλητή συνιστώσα, η οποία θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Οι συμβάσεις θα έχουν κατ’ ελάχιστον διάρκεια δώδεκα μηνών, ώστε το κόστος να είναι απολύτως προβλέψιμο για τον καταναλωτή.

Από ποιους ξεκινά η εφαρμογή

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο μοντέλο είναι η ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή. Σήμερα, μόνο περίπου 1 εκατομμύριο παροχές χαμηλής τάσης σε σύνολο 7,2 εκατομμυρίων διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Έτσι, το ΥΠΕΝ προγραμματίζει η πιλοτική εφαρμογή να ξεκινήσει από μεγάλους επαγγελματικούς πελάτες, με τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο.

Κίνητρο για εξοικονόμηση

Η φιλοσοφία πίσω από το μέτρο είναι ότι οι χρήστες που μεταθέτουν την κατανάλωση ρεύματος σε ώρες χαμηλού κόστους –όπως το μεσημέρι, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά είναι στο μέγιστο– θα βλέπουν αισθητά μικρότερους λογαριασμούς. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρικό σύστημα θα αποσυμφορείται, μειώνοντας τις στρεβλώσεις που προκαλεί η μεγάλη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας.

Το υπουργείο εξετάζει ειδικά πακέτα για πελάτες με παροχές άνω των 25 kVA, δηλαδή επιχειρήσεις με μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της κατανάλωσής τους. Για αυτούς, τα δυναμικά τιμολόγια εκτιμάται ότι μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποδοτικά, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ενεργειακό τους κόστος.

Έρχονται και τα «κόκκινα» με ενστάσεις

Από το φθινόπωρο στο «πάζλ» προστίθεται και το «κόκκινο» τιμολόγιο, το οποίο θα προσφέρει προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης και ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει μια σταθερή ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Στο μεταξύ, όμως, οι πάροχοι εξέφρασαν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση των νέων κόκκινων τιμολογίων. Ειδικότερα, ζητούν μεγαλύτερη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών «ευέλικτων στοιχείων», πέρα από την κατανάλωση, ώστε να μην περιορίζονται τα εμπορικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και να ενισχύεται η καινοτομία στα προϊόντα.

Η ΔΕΗ συμφωνεί, τονίζοντας ότι τα ενδεικτικά στοιχεία ευελιξίας, όπως κατανάλωση σε ώρες αιχμής ή μη αιχμής, δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία των προμηθευτών να σχεδιάζουν διαφοροποιημένα προϊόντα. Παράλληλα, ζητείται η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης των συμβάσεων υπό όρους, προκειμένου να ανταποκρίνονται οι προμηθευτές στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χρώμα των τιμολογίων, με τη ΔΕΗ να προτείνει αποφυγή του κόκκινου, που συνδέεται με κίνδυνο και ενδέχεται να αποθαρρύνει τους καταναλωτές. Επιπλέον, εταιρείες όπως η ΕΛΙΝΟΙΛ ζητούν προσαρμογές στη «φόρμουλα» εκκαθάρισης και την εξάμηνη μεταβατική περίοδο εφαρμογής, ώστε τα πληροφοριακά συστήματα να υποστηρίξουν τα νέα χαρακτηριστικά των ευέλικτων προϊόντων.

Ραγδαία άνοδος για τα μπλε και στους επαγγελματίες

Στο μεταξύ, σημαντική απήχηση καταγράφουν πλέον τα λεγόμενα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος, αλλάζοντας τα δεδομένα στη συμπεριφορά των μη οικιακών καταναλωτών. Τα σταθερά προϊόντα, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ελκυστικά κυρίως για τα νοικοκυριά, εξελίσσονται σε βασικό εργαλείο και για τις επιχειρήσεις, με τους προμηθευτές να τα αξιοποιούν για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου τους.

Η μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε τον Ιούνιο, όταν η διείσδυση των μπλε τιμολογίων στα επαγγελματικά συμβόλαια εκτινάχθηκε σε πάνω από 20% της λιανικής αγοράς. Ένα μήνα νωρίτερα, το ποσοστό περιοριζόταν στο 9,66%, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες το μερίδιό τους υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα που καταγράφονται στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, τον Ιούνιο τα μπλε τιμολόγια κάλυπταν περίπου το 22% των οικιακών παροχών.

Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα έντονη αν συγκριθεί με την εικόνα στο τέλος του 2024, όταν η διείσδυση των σταθερών χρεώσεων στα μη οικιακά συμβόλαια δεν ξεπερνούσε το 5,8%. Μέχρι και τον Μάιο του 2025 η αύξηση ήταν σταδιακή, ωστόσο το άλμα του Ιουνίου ανέτρεψε το σκηνικό, δείχνοντας ξεκάθαρη τάση προτίμησης στη σταθερή τιμολόγηση.

Από τα «πράσινα» στα «μπλε»

Η ενίσχυση των σταθερών προϊόντων οφείλεται κυρίως σε μετακινήσεις επαγγελματιών από τα «πράσινα» τιμολόγια, των οποίων το μερίδιο μειώθηκε μέσα σε έναν μήνα κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες – από το 73,5% τον Μάιο στο 62% τον Ιούνιο.

Αντίθετα, τα «κίτρινα» τιμολόγια διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητα, γύρω στο 17%, δείχνοντας μια σταθερή βάση πελατών που συνειδητά επιλέγουν κυμαινόμενες χρεώσεις.