Αφρική: Πώς οι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας αλλάζουν το παιχνίδι

Στην καρδιά της Αφρικής, σχεδόν 600 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο πληθυσμός της ηπείρου θα διπλασιαστεί μεταξύ 2050 και 2070. Αυτή η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης ενέργειας φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αξιόπιστες και κλιμακούμενες λύσεις ηλεκτροδότησης.

Καθώς η ήπειρος προσπαθεί να μετασχηματίσει τις υποδομές της, οι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας, γνωστές ως Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Battery Energy Storage Systems – BESS), εμφανίζονται ως κρίσιμα εργαλεία.

Οι τεχνολογίες αυτές δεν περιορίζονται στην αποθήκευση ενέργειας, αλλά σταθεροποιούν την προσφορά ηλεκτρικού ρεύματος, διαχειρίζονται τη διακοπτόμενη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και υποστηρίζουν αποκεντρωμένα συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την επέκταση της πρόσβασης σε περιοχές που παραμένουν εκτός δικτύου.

Σύμφωνα με οπτικοποίηση της Visual Capitalists από τον Bruno Venditti, η Αφρική διαθέτει έναν συνεχώς αυξανόμενο «αγωγό» έργων αποθήκευσης ενέργειας, που περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα, έργα υπό κατασκευή και προγραμματισμένα έργα. Η εικόνα αυτή δείχνει τους κύριους παίκτες αλλά και τις αναδυόμενες αγορές σε όλη την ήπειρο.

Η Νότια Αφρική προηγείται με μεγάλη διαφορά

Με συνολική προτεινόμενη χωρητικότητα 11 GWh, η Νότια Αφρική βρίσκεται πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες αφρικανικές χώρες στην ανάπτυξη αποθήκευσης ενέργειας. Στο ενεργειακό «χαρτοφυλάκιό» της περιλαμβάνονται 4 λειτουργικά συστήματα, 7 υπό κατασκευή και 19 σε φάση ανάπτυξης, καθιστώντας τη χώρα ηγέτιδα στον τομέα αυτό.

Η Αίγυπτος και το Μαρόκο ακολουθούν ως το επόμενο κύμα ανάπτυξης, με προτεινόμενη χωρητικότητα 3 GWh η καθεμία. Και οι δύο χώρες επενδύουν σε υποδομές ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ενώ τα συστήματα αποθήκευσης ενισχύουν την ομαλή ενσωμάτωσή τους στα εθνικά δίκτυα. Η Αίγυπτος, με έργα ήδη σε λειτουργία και υπό κατασκευή, δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες της.

Μικρότερα αλλά κρίσιμα έργα σε άλλες χώρες

Χώρες όπως η Νιγηρία, η Σενεγάλη, το Γκάνα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διαθέτουν μικρότερο αλλά σημαντικό αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας. Η συνολική χωρητικότητα στις περισσότερες από αυτές είναι κάτω από 3 GWh, αλλά τα έργα μικρότερης κλίμακας παίζουν καθοριστικό ρόλο: ηλεκτροδοτούν απομακρυσμένες κοινότητες και επιτρέπουν την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων ενέργειας.

Η Αφρική, παρότι αντιμετωπίζει μια κρίση που απειλεί την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, δείχνει σημάδια στρατηγικής προσαρμογής. Τα BESS και οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές μπορούν να γίνουν ο πυλώνας μιας ενεργειακά βιώσιμης και πιο προσβάσιμης ηπείρου.

Παράλληλα, η παγκόσμια στροφή σε ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης είναι ξεκάθαρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αυστραλία, η οποία σημειώνει ένα «εντυπωσιακό σερί» επενδύσεων σε μεγάλης κλίμακας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), με έξι έργα συνολικής αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δυναμικότητας 1.510 MW, να φτάνουν σε οικονομικό κλείσιμο.

Παράλληλα, και στη Ρουμανία παρατηρείται ένα έντονο επενδυτικό κύμα σε συστήματα BESS, δείχνοντας ότι αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται σε έναν ακόμη πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, παράλληλα με την αιολική ενέργεια.