ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,19 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2029

Με ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που αγγίζει τα 6,19 δισ. ευρώ για την τετραετία 2026-2029, ο ΑΔΜΗΕ χαράσσει τον οδικό χάρτη της επόμενης ημέρας για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η πρόταση που κατέθεσε στη ΡΑΑΕΥ για το Επιτρεπόμενο Έσοδο της νέας ρυθμιστικής περιόδου αποτυπώνει την κλίμακα των έργων που έρχονται και τη βαθιά μεταβολή στη χρηματοοικονομική και περιουσιακή του βάση.

Η εισήγηση έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Μαρτίου, ανοίγοντας έναν κύκλο αξιολόγησης για τις παραμέτρους που θα καθορίσουν τις χρεώσεις του Συστήματος και τις αποδόσεις του Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια.

Επενδύσεις με «αιχμή» το 2029

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ κλιμακώνεται έντονα όσο πλησιάζει το τέλος της περιόδου. Συγκεκριμένα:

1,34 δισ. ευρώ το 2026

1,33 δισ. ευρώ το 2027

1,47 δισ. ευρώ το 2028

2,06 δισ. ευρώ το 2029

Το άλμα του 2029 αποτυπώνει τη συσσώρευση μεγάλων έργων που ωριμάζουν και εισέρχονται σε φάση υλοποίησης. Στον αντίποδα, οι επενδύσεις για τη Λειτουργία των Αγορών παραμένουν περιορισμένες, μεταξύ 4 και 6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Καθοριστική είναι η συμβολή των επιχορηγήσεων, που φθάνουν συνολικά τα 1,35 δισ. ευρώ στην τετραετία. Μόνο το 2026 προβλέπονται επιχορηγήσεις σχεδόν 394 εκατ. ευρώ, ενώ υψηλά επίπεδα διατηρούνται και το 2027 (364,4 εκατ.) και το 2028 (401 εκατ.), πριν υποχωρήσουν στα 186 εκατ. ευρώ το 2029. Οι ενισχύσεις αυτές λειτουργούν ως βασικός μοχλός απορρόφησης του χρηματοδοτικού βάρους.

Άλμα 69% στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση

Η ένταση των επενδύσεων αποτυπώνεται άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) του Συστήματος, η οποία διογκώνεται θεαματικά:

3,85 δισ. ευρώ το 2026

4,47 δισ. ευρώ το 2027

5,22 δισ. ευρώ το 2028

6,51 δισ. ευρώ το 2029

Η αύξηση αγγίζει τα 2,66 δισ. ευρώ ή περίπου 69% μέσα σε τέσσερα χρόνια, ενώ στο τέλος του 2029 η συνολική ΡΠΒ διαμορφώνεται στα 7,11 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται και σε σημαντική ενίσχυση των αποδόσεων. Με προτεινόμενο μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), προ φόρων και σε ονομαστικές τιμές, από 7,47% το 2026 έως 7,68% το 2029, η απόδοση επί της ΡΠΒ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 287,3 εκατ. ευρώ το 2026 σε 500 εκατ. ευρώ το 2029 – άνοδος περίπου 74% στην τετραετία.

Επιτρεπόμενο Έσοδο: Σταθερή άνοδος με «σκαλοπάτι» το 2028

Για τη δραστηριότητα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ), το Επιτρεπόμενο Έσοδο διαμορφώνεται:

609,6 εκατ. ευρώ το 2026

655,5 εκατ. ευρώ το 2027

751,4 εκατ. ευρώ το 2028

903,3 εκατ. ευρώ το 2029

Η συνολική αύξηση φθάνει τα 293,7 εκατ. ευρώ ή περίπου 48%, με τη μεγαλύτερη επιτάχυνση να καταγράφεται από το 2028 και μετά – χρονιά κατά την οποία αρχίζουν να αποτυπώνονται πιο έντονα οι επιπτώσεις των νέων παγίων στη ρυθμιζόμενη βάση.

Στη Λειτουργία των Αγορών, το Επιτρεπόμενο Έσοδο αυξάνεται ηπιότερα, από 22,9 εκατ. ευρώ το 2026 σε 28,5 εκατ. ευρώ το 2029, καταγράφοντας άνοδο 24%.

Δαπάνες, αποσβέσεις και κεφάλαιο κίνησης

Οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες του Συστήματος αυξάνονται από 145,2 εκατ. ευρώ το 2026 σε 179 εκατ. ευρώ το 2029 (+23%), αντανακλώντας τη διεύρυνση και την τεχνική πολυπλοκότητα του δικτύου. Οι μη ελεγχόμενες δαπάνες παραμένουν σε σχετικά σταθερά επίπεδα, μεταξύ 11,9 και 14,6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι αποσβέσεις εμφανίζουν διακυμάνσεις: από 150,9 εκατ. ευρώ το 2026 υποχωρούν το 2027 και επανέρχονται ανοδικά στα 168,7 εκατ. ευρώ το 2029, με τις αποσβέσεις νέων παγίων να ξεπερνούν τα 106 εκατ. ευρώ στο τέλος της περιόδου.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται σταδιακά από 158,2 εκατ. ευρώ το 2026 σε 197 εκατ. ευρώ το 2029, με σχεδόν 100 εκατ. ευρώ να συνδέονται με απαιτήσεις για αναγκαία αποθέματα υλικών – στοιχείο που καταδεικνύει την ανάγκη διατήρησης επαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας εν μέσω έντονου επενδυτικού κύκλου.

Η επόμενη ημέρα

Το σχέδιο του ΑΔΜΗΕ συνιστά μια από τις πιο εκτεταμένες επενδυτικές προσπάθειες στην ιστορία του ελληνικού συστήματος μεταφοράς. Το εύρος των κεφαλαίων, η αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και η προτεινόμενη απόδοση μέσω του WACC συνθέτουν ένα νέο τοπίο για τη ρυθμιστική περίοδο 2026-2029.

Το βάρος πλέον μεταφέρεται στη ΡΑΑΕΥ και στη διαδικασία διαβούλευσης, από την οποία θα προκύψει το τελικό πλαίσιο που θα ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη χρηματοδότησης των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και στη συγκράτηση των επιβαρύνσεων για την αγορά και τους καταναλωτές.