ΑΔΜΗΕ: «Πράσινο φως» για την αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

Την έναρξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισεκ. ευρώ ανακοίνωσε επίσημα απόψε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο μητρική ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που ελέγχει το 51 % των μετοχών του ΑΔΜΗΕ η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1 δισ. νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μέτοχος του ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 24 %, υπενθυμίζεται, είναι η κινεζική State Grid.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα προσδιοριστούν το επόμενο διάστημα.

Τα έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των νέων διασυνδέσεων που προγραμματίζει ο Διαχειριστής, τόσο εντός Ελλάδας (Δωδεκάνησα, Β.Αιγαίο) όσο και διεθνείς.

Η ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, σε συνέχεια της από 6/2/2026 ανακοίνωσης της, ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε κατά την 13/2/2026 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό του €1.000.000.000,00 με καταβολή μετρητών («ΑΜΚ»).

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018, για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ένα (1) έτος.

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠΑ) 2025-2034. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη αναφορικά με την υλοποίηση της ανωτέρω ΑΜΚ και τον τρόπο συμμετοχής της.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR.