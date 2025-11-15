Λογαριασμός ΥΚΩ

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την κατάσταση στον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ, καθώς το έλλειμμα –σύμφωνα με την αγορά– έχει «φουσκώσει» κοντά στα 600 εκατ. ευρώ.

Με τον ΔΑΠΕΕΠ να διαχειρίζεται τον λογαριασμό, οι εταιρείες προμήθειας δηλώνουν ότι στην πράξη τον χρηματοδοτούν οι ίδιες, δεσμεύοντας κεφάλαιο κίνησης και επωμιζόμενες κόστος δανεισμού περί το 6,5%.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) έχει ήδη αποστείλει πέντε επιστολές στα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών.

Στην τελευταία –με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα– ζητά δύο κινήσεις: πρώτον, ενεργοποίηση χρηματοδότησης του ΕΛΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό και, δεύτερον, ρητή πρόβλεψη ότι οι προμηθευτές θα αποζημιώνονται για το χρηματοοικονομικό βάρος που σηκώνουν μέχρι να ισοσκελιστεί ο λογαριασμός.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, από τον Απρίλιο του 2023 τα μηνιαία ανταλλάγματα που καταβάλλονται στους προμηθευτές καταφθάνουν «κουρεμένα» κατά μέσο όρο άνω του 30% –και σε ορισμένους μήνες έως 60%– με αποτέλεσμα οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες να αγγίζουν περί τα 500 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, η μοναδική σημαντική ένεση ρευστότητας στον ΕΛΥΚΩ ήταν μια πίστωση 400 εκατ. ευρώ στις αρχές του έτους, όταν ήδη το κενό είχε ξεπεράσει τα 600 εκατ.

Το αποτέλεσμα, τονίζει ο ΕΣΠΕΝ, είναι οι προμηθευτές να προχρηματοδοτούν μια κατ’ εξοχήν κοινωνική πολιτική –την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια μέσω ΥΚΩ– με ίδια κεφάλαια, δημιουργώντας στρεβλώσεις στην αγορά. Υπολογίζεται ότι για έλλειμμα 600 εκατ. ευρώ, μόνο το χρηματοοικονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 40 εκατ. ετησίως (περί τα 3,3 εκατ. τον μήνα), πίεση που αργά ή γρήγορα περνά στα τιμολόγια.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο –από τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έως τις σχετικές διατάξεις νόμου– απαιτεί έγκαιρα μέτρα για την κάλυψη αρνητικών αποτελεσμάτων και τήρηση «μαξιλαριού» ασφαλείας, ενώ προβλέπει ρητά δυνατότητα ενίσχυσης του ΕΛΥΚΩ με υπουργική απόφαση.

Η παρατεταμένη αδράνεια, προειδοποιεί, αποσταθεροποιεί τον μηχανισμό ΥΚΩ, υπονομεύει την αξιοπιστία του και θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον κοινωνικό του σκοπό.

«Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει την ευθύνη χρηματοδότησης και να αποζημιώσει το κόστος που μετακυλίεται στους προμηθευτές», σημειώνουν κύκλοι της αγοράς, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεση διόρθωση, οι επιπτώσεις θα γίνουν ορατές στην ρευστότητα των εταιρειών και στους λογαριασμούς των καταναλωτών.