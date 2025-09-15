Υποχωρεί ο χρυσός καθώς το δολάριο ενισχύεται ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν τη Δευτέρα, πιεσμένες από την ενίσχυση του δολαρίου, αν και οι απώλειες ήταν περιορισμένες, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, όπου αναμένεται μείωση επιτοκίων μετά από μια σειρά αδύναμων στοιχείων για την αγορά εργασίας.

Η τιμή spot του χρυσού μειώνεται κατά 0,10% στα 3.682,60 δολάρια ανά ουγγιά. Την περασμένη εβδομάδα ο χρυσός κατέγραψε άνοδο περίπου 1,6%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 3.673,95 δολαρίων την Τρίτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 0,4% στα 3.671,30 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 0,1%, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) του χρυσού βρίσκεται στο 75. Ο RSI είναι δείκτης ορμής που κινείται από 0 έως 100, με τιμές άνω του 70 να υποδηλώνουν ότι το περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να είναι υπερτιμημένο ή να ακολουθήσει διόρθωση.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ήταν ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά η αγορά θεωρεί ότι αυτό δεν θα αποτρέψει τη Fed από τη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% την Τετάρτη, όπως ευρέως αναμένεται.

Η συνεδρίαση πολιτικής της Fed διεξάγεται σε περιβάλλον προκλήσεων, που περιλαμβάνουν νομική διαμάχη για την ηγεσία της και προσπάθειες επικύρωσης του υποψηφίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Διοικητικό Συμβούλιο.

«Ενώ εκτιμούμε ότι οι κίνδυνοι για την πρόβλεψή μας στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά στα μέσα του 2026 κλίνουν ανοδικά, η αύξηση του κερδοσκοπικού μήκους ενισχύει τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων υποχωρήσεων, καθώς οι θέσεις τείνουν να επιστρέφουν στον μέσο όρο», ανέφερε η Goldman Sachs σε σημείωμα την Παρασκευή.

Οι επενδυτές μείωσαν τις καθαρές long θέσεις τους σε χρυσό κατά 2.445 συμβόλαια, διαμορφώνοντάς τες σε 166.417 την εβδομάδα που έληξε στις 9 Σεπτεμβρίου.

Στις υπόλοιπες αγορές πολύτιμων μετάλλων, η τιμή στο ασήμι μειώνεται κατά 0,28% στα 42,705 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημειώνει πτώση 0,21% στα 1.408, 80 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί κατά 1,70% στα 1.229,50 δολάρια.