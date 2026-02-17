Ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Μουκράν, που βρίσκεται στη Βαλτική Θάλασσα, επανεκκίνησε τη λειτουργία του τη Δευτέρα, μετά από επιτυχημένες επιχειρήσεις παγοθραύσης.

Όπως ανάφερε η γερμανική εταιρεία διαχείρισης του Μουκράν, Deutsche ReGas, ο σταθμός πέτυχε ρεκόρ παραδόσεων φυσικού αερίου μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καθιστώντας τον έναν από τους κορυφαίους τερματικούς σταθμούς πριν αντιμετωπίσει τους περιορισμούς λόγω του χειμερινού πάγου του 2026.

Το σημείο αποτελεί κεντρικό μέρος της στρατηγικής της Γερμανίας για την αντικατάσταση του ρωσικού αερίου μέσω αγωγών με LNG, με σχέδια επέκτασης της χωρητικότητας σε 13,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, εξυπηρετώντας τόσο τη Γερμανία όσο και την Τσεχία. Η Γερμανία κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να διακόψει πλήρως τις άμεσες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, κατασκευάζοντας με επιτυχία νέα υποδομή LNG.

Η προμηθεύεται πλέον το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της από τη Νορβηγία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, καθώς και μικρές ποσότητες ρωσικού αερίου μέσω έμμεσων, «κρυφών» διαδρομών. Μια μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι μεταξύ 3% και 9% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της Γερμανίας εξακολουθούσαν να προέρχονται από τη Ρωσία, φτάνοντας μέσω αγωγών από χώρες όπως το Βέλγιο.

Η Γερμανία είναι επίσης ένας σημαντικός αγοραστής αμερικανικού LNG, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 90% των συνολικών εισαγωγών LNG της. Ωστόσο, η χώρα δεν αποτελεί εξαίρεση: οι ΗΠΑ έχουν εδραιώσει τη θέση τους ως ο κύριος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΕΕ, καταφέρνοντας να αυξήσουν το μερίδιό τους από 24% το 2021 σε 60% το 2025.

Το μερίδιο αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί και πάλι φέτος, με τις ΗΠΑ να αναμένεται να προμηθεύσουν έως και το 65% του συνολικού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρώπης το 2026.

Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας προειδοποιούν τώρα ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να δημιουργήσει μια νέα ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (IEEFA) να προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν έως και το 80% του εφοδιασμού της ηπείρου με LNG έως το 2030.