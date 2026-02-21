Η UBS δημοσίευσε την τελευταία έκθεσή της House View, στην οποία επικεντρώνεται στον παγκόσμιο κλάδο των εμπορευμάτων. Η έκθεση περιγράφει τον τελευταίο στόχο της επενδυτικής τράπεζας για την τιμή του χρυσού στα 6.200 δολάρια/ουγγιά, ο οποίος καθορίζεται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους και το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ο χρυσός διαπραγματευόταν στα 5.035 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,8% στις 20 Φεβρουαρίου. Το κίτρινο μέταλλο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από τον αυξανόμενο κίνδυνο επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παρά τις συνεχιζόμενες πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Ο παράγοντας Ιράν: η στρατιωτική ενίσχυση οδηγεί σε ζήτηση για ασφαλή καταφύγια

Ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από τον αυξημένο στόχο τιμής του χρυσού είναι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ιράν και της Ουάσιγκτον. Οι εντάσεις έχουν τροφοδοτήσει μια άνοδο στις τιμές του αργού πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 72 δολάρια/βαρέλι, ενώ οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από εκείνη που πραγματοποίησαν για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο νωρίτερα φέτος. Η ενίσχυση αυτή υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν έναν παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και όχι μια μεμονωμένη επιχείρηση όπως στη Βενεζουέλα.

Ο στρατηγικός αναλυτής της UBS Dominic Schnider σημείωσε ότι, ενώ μεμονωμένα γεωπολιτικά γεγονότα σπάνια έχουν μόνιμη επίδραση στις παγκόσμιες αγορές, αποτελούν ισχυρούς παράγοντες που προκαλούν προσωρινές αυξήσεις της μεταβλητότητας, οι οποίες ωθούν τους επενδυτές προς αντισταθμίσεις χαρτοφυλακίου όπως ο χρυσός.

Ο κύκλος χαλάρωσης της Fed παραμένει βασικός παράγοντας στήριξης

Πέρα από τη γεωπολιτική, το θεμελιώδες μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ευνοϊκό για τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία. Η UBS αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει τον κύκλο χαλάρωσης, προβλέποντας δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Πραγματικά επιτόκια: Τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ και η πιθανή αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ αναμένεται να λειτουργήσουν ως διαρκείς παράγοντες στήριξης.

Ρεκόρ ζήτησης: Η παγκόσμια ζήτηση χρυσού ξεπέρασε τις 5.000 μετρικούς τόνους για πρώτη φορά το 2025 και η UBS αναμένει ότι θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των ισχυρών αγορών των κεντρικών τραπεζών και της αυξανόμενης επενδυτικής δραστηριότητας.