Με την κυκλοφορία πλοίων να έχει σχεδόν σταματήσει στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνεται η πιθανότητα παρατεταμένης διακοπής του εφοδιασμού σε πετρέλαιο και άλλα κρίσιμα προϊόντα, αναφέρει το Axios και επισημαίνει ότι εάν η στρατιωτική κατάσταση δεν αλλάξει σύντομα, οι επιπτώσεις θα είναι μέτρια στασιμοπληθωριστικές για την οικονομία των ΗΠΑ και σημαντικές για την Ευρώπη και την Ανατολική Ασία.

Σε περίπτωση σημαντικής περαιτέρω ανόδου των τιμών του πετρελαίου, αναμένεται ύφεση στις μεγάλες χώρες εισαγωγής πετρελαίου, με σοβαρή επιβάρυνση των οικονομικών προοπτικών των ΗΠΑ, τονίζει

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που επιχειρούν να περάσουν από το στενό, το οποίο στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος 21 μίλια και περιβάλλεται σε τρεις πλευρές από ιρανικό έδαφος. Η αναστολή δεν αφορά μόνο αποστολές πετρελαίου, αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο, πρώτες ύλες για γεωργικά λιπάσματα, αλουμίνιο, χάλυβα και άλλα προϊόντα.

Οι προσπάθειες των αμερικανικών και άλλων δυνάμεων να ξεπεράσουν τον αποκλεισμό - συμπεριλαμβανομένης της παροχής ασφάλισης και της συνοδείας από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ - δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές.

Αγορές πετρελαίου και αριθμοί

Σύμφωνα με το Bloomberg tο πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022. Η τιμή του Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το Axios, η οικονομία των ΗΠΑ διαθέτει κάποια προστασία λόγω της υψηλής εγχώριας παραγωγής πετρελαίου, ωστόσο η παγκόσμια αγορά καθιστά τις επιπτώσεις αναπόφευκτες.

Οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs προβλέπουν ότι, σε σενάριο όπου το Brent κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 98 δολάρια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το 2026 θα φτάσει το 2,9% και η αύξηση του ΑΕΠ θα περιοριστεί στο 2,2%.

Σε πιο ακραίο σενάριο, με μέσο όρο 110 δολάρια το βαρέλι για δύο μήνες, ο πληθωρισμός θα φτάσει το 3,3% και η ανάπτυξη θα μειωθεί στο 2,1%.

Η Oxford Economics μοντελοποίησε σενάριο με παγκόσμιες τιμές πετρελαίου κατά μέσο όρο 140 δολάρια το βαρέλι για δύο μήνες, το οποίο θεωρεί «σημείο καμπής» για την παγκόσμια οικονομία. Σε αυτή την περίπτωση, η Ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία θα αντιμετώπιζαν οικονομική συρρίκνωση, ενώ οι ΗΠΑ θα εισέρχονταν σε κατάσταση στασιμότητας.

Το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μειωνόταν κατά 0,7% και ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 5,1%, 1,7 ποσοστιαία μονάδα πάνω από την πρόβλεψη του Μαρτίου.