Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι στα μέταλλα: Νέο ρεκόρ σε χρυσό και ασήμι

Ο χρυσός την Τετάρτη έφτασε ξανά σε νέο ρεκόρ, ενώ το ασήμι ξεπέρασε το πρωτοφανές όριο των 90 δολαρίων, καθώς τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Πιο αναλυτικά, ο χρυσός στη spot αγορά καταγράφει άνοδο 0,82% στα 4.630,73 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στην συνεδρίαση έφτασε στο ρεκόρ των 4.639,42 δολαρίων. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο κινούνται ανοδικά 0,8% στα 4.636,60 δολάρια.

Η τιμή του αργύρου σημειώνει άνοδο 3,5% στα 89,92 δολάρια ανά ουγγιά, αφού μες στην ημέρα ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 90 δολάρια, έχοντας ήδη σημειώσει άνοδο σχεδόν 27% φέτος.

«Τα στοιχεία του ΔΤΚ των ΗΠΑ έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σχετικά περιορισμένος στο 2,6% (σε ετήσια βάση) και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου ενδέχεται να ελπίζουν σε ένα εξίσου ευνοϊκό δείκτη PPI, ώστε να διατηρηθούν οι προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, υπολείποντας των προσδοκιών των αναλυτών για αύξηση 0,3% και 2,7% αντίστοιχα.

Αναλυτές αναφέρουν ότι οι ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και την εμπιστοσύνη στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία ενίσχυσαν τη ζήτηση για τον χρυσό ως ασφαλές περιουσιακό στοιχείο.

Η ANZ αναμένει ότι ο χρυσός θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια/ουγγιά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας την Τετάρτη.

Για το ασήμι, ο επόμενος σημαντικός αριθμός ήταν τα 100 δολάρια και φαίνεται πιθανό να σημειώσει υψηλά διψήφια ποσοστά κέρδη φέτος, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της GoldSilver Central, Brian Lan.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα καταγράφει άνοδο 2,57% στα 2.408,27 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας. Στις 29 Δεκεμβρίου έφτασε το ρεκόρ των 2.478,50 δολαρίων/ουγγιά.

Το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 2,2% στα 1.899,17 δολάρια ανά ουγγιά.