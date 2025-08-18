«Στοπ» στις προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ουγγαρία - Το «καρφί» της Ουκρανίας

Οι ροές ρωσικού αργού πετρελαίου προς την Ουγγαρία διακόπηκαν μετά την επίθεση της Ουκρανίας σε σταθμό μετασχηματιστών στον αγωγό Ντρούζμπα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιτζιάρτο.

Όπως μετέδωσε το Reiters, η Ουγγαρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου της μέσω του αγωγού, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ο Σζιτζάρτο έγραψε στο Facebook ότι μίλησε με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας Πάβελ Σορόκιν, ο οποίος του είπε ότι εμπειρογνώμονες εργάζονται για την αποκατάσταση του μετασχηματιστή, αλλά δεν είναι σαφές πότε θα ξαναρχίσουν οι παραδόσεις.

«Αυτή η τελευταία επίθεση κατά της ενεργειακής μας ασφάλειας είναι εξωφρενική και απαράδεκτη», έγραψε ο Σζιτζάρτο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο ή την ώρα της επίθεσης.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουγγαρία διατηρεί στενούς πολιτικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς με τη Ρωσία και συνεχίζει να εξαρτάται από την ρωσική ενέργεια από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πέρυσι, ο Σζιτζιάρτο δήλωσε ότι ο αγωγός θα παραμείνει η κύρια οδός εισαγωγής αργού πετρελαίου της Ουγγαρίας.

Η αναστολή των παραδόσεων πετρελαίου τη Δευτέρα έρχεται μετά από μια προσωρινή διακοπή την περασμένη εβδομάδα, όταν ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε στις 13 Αυγούστου ότι τα drones του χτύπησαν τον σταθμό άντλησης πετρελαίου Uniecha στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Το Κίεβο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, τόνισε ότι η Ουγγαρία «μπορεί πλέον να στείλει καταγγελίες» στη Μόσχα, και όχι στο Κίεβο,.

«Είναι η Ρωσία, όχι η Ουκρανία, που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και αρνείται να τον τερματίσει. Η Ουγγαρία έχει ενημερωθεί εδώ και χρόνια ότι η Μόσχα είναι αναξιόπιστος εταίρος. Παρ' όλα αυτά, η Ουγγαρία έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία», δήλωσε.