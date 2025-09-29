Σημαντική πτώση για το πετρέλαιο τη Δευτέρα - Ο OPEC+ «πιέζει» την προσφορά

Με έντονες απώλειες κινούνται τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο των κερδών του 4% που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα και καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ισχυρή προσφορά του «μαύρου χρυσού» στις αγορές.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 0,56% στα 68,83 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- έπεφταν 0,67% στα 65,25 δολάρια ανά ουγγιά.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το Σάββατο ξεκίνησαν οι ροές αργού από την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ προς την Τουρκία για πρώτη φορά σε 2,5 χρόνια.

Η συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ, της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) και των ξένων παραγωγών πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα επιτρέψει τη ροή 180.000 έως 190.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα προς το λιμάνι Τζεϊχάν της Τουρκίας.

Ακόμα, ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοί του (OPEC+) πιθανότατα θα εγκρίνουν μια άλλη αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου κατά τουλάχιστον 137.000 βαρέλια την ημέρα στη συνεδρίασή τους την Κυριακή, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενθαρρύνει την ομάδα να προσπαθήσει να ανακτήσει περαιτέρω μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο OPEC+ έχει αντλήσει σχεδόν 500.000 βαρέλια την ημέρα λιγότερα από τους στόχους του, αψηφώντας τις προσδοκίες της αγοράς για υπερπροσφορά.

«Καθώς ο Οργανισμός προετοιμάζεται να μειώσει περαιτέρω την εφεδρική του παραγωγική ικανότητα, ο κίνδυνος μιας γεωπολιτικής έκπληξης τον Οκτώβριο συνεχίζει να αυξάνεται», ανέφεραν αναλυτές της RBC Capital Markets.

«Ενώ το κυρίαρχο θέμα του καλοκαιριού ήταν η υπερπροσφορά το 4ο τρίμηνο του 2025, οι συμμετέχοντες στην αγορά αρχίζουν να συνυπολογίζουν τον επιταχυνόμενο κίνδυνο αφύπνισης που δημιουργούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν», ανέφεραν οι αναλυτές της RBC.