Σε υψηλό επτά ημερών ο χρυσός με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Άνοδος και για το ασήμι

Ο χρυσός σημείωσε περαιτέρω άνοδο την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, καθώς οι επιφυλακτικές δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και ταυτόχρονα οι εντάσεις στη Βενεζουέλα ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο κατά 0,5% στα 4.469,96 δολάρια ανά ουγγιά, στις 07:34 ώρα Ελλάδας, έπειτα από άνοδο σχεδόν 3% στην τελευταία συνεδρίαση. Ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 4.549,71 δολάρια στις 26 Δεκεμβρίου και κατέγραψε την καλύτερη ετήσια απόδοση από το 1979, με άνοδο 64%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 0,7% στα 4.481,30 δολάρια.

«Τα σχόλια των αξιωματούχων της Fed) σίγουρα δεν έβλαψαν, αλλά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει και πολύ ο υπολογισμός. Φυσικά, έχουμε μια σημαντική εβδομάδα αυτή την εβδομάδα με την έκθεση για την απασχόληση την Παρασκευή», δήλωσε ο Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής αναλυτής της Tastylive.

Ο πρόεδρος της Fed του Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πληθωρισμός μειώνεται σταδιακά, αλλά υπάρχει κίνδυνος η ανεργία να «εκτοξευθεί» υψηλότερα, αυξάνοντας την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων.

Οι επενδυτές αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος, ενώ περιμένουν την έκθεση για την απασχόληση εκτός του αγροτικού τομέα, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε αθώος τη Δευτέρα για τις κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικά, μετά την σύλληψή του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που συγκλόνισε τους ηγέτες του κόσμου και άφησε τους αξιωματούχους στο Καράκας να προσπαθούν να ανασυνταχθούν.

«Η σύλληψη του Μα κατέδειξε αυτή τη ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και, σε ευρύτερο επίπεδο, (την τρέχουσα τάση) της απο-παγκοσμιοποίησης», δήλωσε ο Σπίβακ

Τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία τείνουν να έχουν καλή απόδοση σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους γεωπολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας.

Άνοδος για ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο

Την ίδια στιγμή τιμή του αργύρου σημείωσε άνοδο 3,5% στα 79,18 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που κατέγραψε στις 29 Δεκεμβρίου. Το ασήμι έκλεισε το 2025 με ετήσια κέρδη 147%, ξεπερνώντας κατά πολύ το χρυσό, σε μια χρονιά που ήταν η καλύτερη στην ιστορία του.

Η τιμή της πλατίνας αυξήθηκε κατά 2,8% στα 2.334,25 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την άνοδο σε ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων την περασμένη Δευτέρα. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, η τιμή της αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5% σε υψηλό μιας εβδομάδας.

Το παλλάδιο διαπραγματεύτηκε 1,9% υψηλότερα στα 1.739,25 δολάρια ανά ουγγιά.