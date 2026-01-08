Σε πτώση ο χρυσός με φόντο την ισχυροποίηση του δολαρίου

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν την Πέμπτη, υπό την πίεση του ισχυρού δολαρίου, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μια σημαντική έκθεση για την απασχόληση που θα δημοσιευθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα και η οποία θα μπορούσε να δώσει περισσότερες ενδείξεις για τις κινήσεις της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα αξιολογούν την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Αναλυτικότερα, η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,3%, διαμορφούμενη στα 4.440,67 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:44 ώρα Ελλάδας, υποχωρώντας από το υψηλό μιας εβδομάδας που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το χρυσό με παράδοση τον Φεβρουάριο υποχώρησαν επίσης κατά 0,3% στα 4.449,60 δολάρια.

Τα ήπια στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας το μη τοκοφόρο χρυσό, ωστόσο το κλίμα παραμένει ισορροπημένο, με τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί λόγω της μεταβλητότητας και της πιθανότητας ρευστοποίησης κερδών σε υψηλότερα επίπεδα τιμών, πρόσθεσε ο Sin.

Ο χρυσός απέχει περίπου 110 δολάρια από το ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων που σημείωσε στις 29 Δεκεμβρίου, με τα κέρδη να περιορίζονται από το ισχυρό δολάριο και τη ρευστοποίηση κερδών.

Τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών τον Νοέμβριο, ενώ οι προσλήψεις συνέχισαν να είναι υποτονικές, υποδηλώνοντας μείωση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επικεντρωθεί στα στοιχεία για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ την Παρασκευή, αναζητώντας περισσότερες ενδείξεις για τη νομισματική πολιτική.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο τάνκερ που συνδέονται με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό Ωκεανό την Τετάρτη, το ένα από τα οποία έπλεε υπό ρωσική σημαία, στο πλαίσιο της επιθετικής προσπάθειας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τις ροές πετρελαίου στην Αμερική.

Η τιμή spot στο ασήμι υποχώρησε 0,4% στα 77,85 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που σημείωσε στις 29 Δεκεμβρίου.

Η HSBC προβλέπει ότι το ασήμι θα διαπραγματεύεται μεταξύ 58 και 88 δολαρίων ανά ουγγιά το 2026, λόγω της περιορισμένης φυσικής προσφοράς, των ισχυρών επενδύσεων και των υψηλών τιμών του χρυσού, αλλά προειδοποιεί για μια διόρθωση της αγοράς αργότερα μέσα στο έτος.

Η τιμή της πλατίνας σημείωσε πτώση 0,8% στα 2.288,23 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού στα 2.478,50 δολάρια την περασμένη Δευτέρα.

Το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,5% στα 1.756,42 δολάρια ανά ουγγιά.