Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο - Μίνι ράλι στα πολύτιμα μέταλλα

«Βουτιά» άνω του 10% σημειώνει το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς η αγορά αναμένει την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της διακοπής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, στις 17:15 ώρα Ελλάδας τα συμβόλαια του Brent υποχωρούσαν κατά 10,56% στα 88,51 δολάρια ανά βαρέλι, την ώρα που τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού σημείωναν βουτιά κατά 11,2% στα 84,16 δολάρια το βαρέλι.

Βουτιά σημειώνει και το φυσικό αέριο σημειώνοντας πτώση της τάξης του 16,23% στα 47,29 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη για να συζητήσει την πιθανή απελευθέρωση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Τα περισσότερα από 30 κράτη μέλη είναι προηγμένες οικονομίες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Βορειοανατολικής Ασίας. Συνολικά διαθέτουν 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε αποθέματα.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία του πετρελαίου, σύμφωνα με ανάλυση της Rapidan Energy. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα έχει «καταστροφικές συνέπειες» για την αγορά.

«Αν και έχουμε αντιμετωπίσει διακοπές στο παρελθόν, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Amin Nasser.

Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν τη Δευτέρα, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών έχει διαταραχθεί σοβαρά, καθώς οι μεταφορείς πετρελαίου φοβούνται επιθέσεις από το Ιράν και κρατούν τα πλοία αγκυροβολημένα.

Ο Τραμπ προειδοποίησε αργότερα τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη θα δεχτεί «είκοσι φορές πιο σκληρό χτύπημα» αν επιχειρήσει να σταματήσει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στο στενό του Ορμούζ, θα δεχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ χτύπημα από ό,τι έχει δεχτεί μέχρι τώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Στενά, που βρίσκονται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, είναι μια ζωτικής σημασίας διαδρομή διαμετακόμισης για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Σύμφωνα με την Kpler, περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πέρασαν από την υδάτινη οδό το 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 31% των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών πετρελαίου.

Συνδέει τους κύριους παραγωγούς του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν, του Ιράκ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Προς το παρόν, οι αγορές φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ και ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών θα αποκατασταθεί τελικά, δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy Group.

«Νομίζω ότι υπάρχει πολλή αισιοδοξία στην αγορά», δήλωσε ο ΜακΝάλι. «Το είδαμε σήμερα με την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου μετά από αυτό που συνηθίζαμε να αποκαλούμε λεκτική παρέμβαση του προέδρου».

Η αγορά εξακολουθεί να αγωνίζεται να επεξεργαστεί την κλίμακα της διαταραχής, δήλωσε ο McNally. Οι έμποροι υποθέτουν εδώ και δεκαετίες ότι καμία χώρα δεν θα επιτραπεί να κλείσει το Στενό. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη είναι «εντελώς καταστροφικό και απροσδόκητο», δήλωσε ο αναλυτής.

Ενώ τα σχόλια του Τραμπ έχουν ανεβάσει τις αγορές, ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα.

«Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το Ιράν στα σχόλια του Προέδρου και αν το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε πετρελαϊκή υποδομή τις επόμενες ώρες», είπε.

Ράλι στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια ώρα, την Τρίτη σημειώνεται ράλι στα πολύτιμα μέταλλα. Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού σημειώνει άνοδο 1,75% στα 5.226,73 δολάρια ανά ουγγιά, την ώρα που τα futures σημείωναν ράλι με άνοδο 2,59% στα 5.235,95 δολάρια ανά ουγγιά.

Ράλι σημειώνουν και τα futures του ασημιού με άνοδο 6,43% στα 89,960 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου σημειώνει άνοδο 2,96% στα 89,5325 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών κατέληξε επίσης να προσφέρει ανάσα στον χρυσό, λόγω των μειωμένων απαιτήσεων περιθωρίου αλλού, ενώ το χαμηλότερο δολάριο ΗΠΑ και η χαλάρωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων είναι σίγουρα θετικά για τις αγορές χρυσού (σήμερα)», δήλωσε ο Ρικάρντο Εβαντζελίστα, αναλυτής της ActivTrades.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο τέλος της διήμερης συνάντησής της στις 18 Μαρτίου και επίσης προβλέπουν την πρώτη μείωση των επιτοκίων για το έτος τον Ιούλιο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Οι αγορές αναμένουν τώρα τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο, που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, και τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) - τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed - την Παρασκευή.