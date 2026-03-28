Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας που παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ αντλεί πετρέλαιο με την πλήρη χωρητικότητά του, που σημαίνει 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το τεχνικό αυτό επίτευγμα αποτελεί την κορύφωση ενός μακροχρόνιου σχεδίου έκτακτης ανάγκης του βασιλείου, με στόχο να διατηρηθεί η ροή πετρελαίου μετά το ουσιαστικό κλείσιμο της βασικής εξαγωγικής του οδού. Στόλοι δεξαμενόπλοιων έχουν ανακατευθυνθεί προς το λιμάνι της Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, για τη φόρτωση πετρελαίου, προσφέροντας κρίσιμη «ανάσα» στην παγκόσμια προσφορά.

Οι εξαγωγές αργού μέσω της Γιανμπού έχουν φθάσει πλέον περίπου τα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η χώρα εξάγει επιπλέον 700.000 έως 900.000 βαρέλια ημερησίως σε διυλισμένα προϊόντα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από τα 7 εκατ. βαρέλια που διακινούνται καθημερινά μέσω του αγωγού, τα 2 εκατ. κατευθύνονται σε διυλιστήρια εντός της Σαουδικής Αραβίας.

Η διαδρομή μέσω της Γιανμπού αντισταθμίζει μόνο εν μέρει το πλήγμα στην προσφορά από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχονταν πριν από τον πόλεμο περίπου 15 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, η εναλλακτική αυτή οδός αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν εκτοξευθεί στα επίπεδα κρίσεων προηγούμενων σοκ προσφοράς.

Με τους Χούθι της Υεμένης να δηλώνουν πλέον ότι εισέρχονται στον πόλεμο, οι ανησυχίες για την αγορά πετρελαίου εστιάζουν στο ενδεχόμενο η Ερυθρά Θάλασσα να εξελιχθεί σε νέο μέτωπο της σύγκρουσης.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία διαχρονικά θεωρείται ο «τελευταίος προμηθευτής» πετρελαίου σε περιόδους κρίσης και επιδιώκει να διατηρεί φήμη αξιοπιστίας, είχε προετοιμαστεί επί δεκαετίες για το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Έθεσε το σχέδιο αυτό σε εφαρμογή μέσα σε λίγες ώρες από τα πρώτα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν και έκτοτε αυξάνει διαρκώς τις ροές μέσω του αγωγού.

Ο αγωγός εκτείνεται σε όλο το πλάτος της Αραβικής Χερσονήσου, από τα μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα στα ανατολικά της χώρας έως τη βιομηχανική λιμενική πόλη της Γιανμπού, με μήκος άνω των 1.000 χιλιομέτρων.