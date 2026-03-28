Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά: Δύο «ΔΕΘ» ο νέος πνεύμονας της Θεσσαλονίκης - Αυτοψία από τα Μακεδονικά Νέα

Φανταστείτε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την έκταση που καταλαμβάνει. Τώρα, διπλασιάστε την. Αυτό είναι το μέγεθος του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, το οποίο μεταμορφώνεται σε Μητροπολιτικό Πάρκο, δηλαδή σε έναν πελώριο πνεύμονα πρασίνου ο οποίος θα αλλάξει την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης από τις 12 Ιουνίου, ημέρα που θα ανοίξει τις πύλες του.

Τα Μακεδονικά Νέα πέρασαν την πύλη του πρώην στρατοπέδου – τη μία από τις έξι, για την ακρίβεια – μαζί με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Παύλου Μελά Χαράλαμπο Μαγειρόπουλο.