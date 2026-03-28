Ποια Θεσσαλονίκη θέλουμε;

Το ερώτημα στον τίτλο δεν είναι ρητορικό. Είναι βαθιά υπαρξιακό και ταυτοτικό για μια πόλη η οποία επί δεκαετίες έβλεπε να της κολλάνε πομπώδεις τίτλους οι οποίοι ουδέποτε είχαν σχέση με την πραγματικότητα και φυσικά δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.Μας άρεσε να την αποκαλούμε «Μητρόπολη των Βαλκανίων» δίχως ποτέ εμείς οι ίδιοι να την οραματιστούμε ως τέτοια. Περισσότερο ήταν ένας ευσεβής πόθος ή αν προτιμάτε ένα αφήγημα αυτοεπιβεβαίωσης, παρά μια ρεαλιστική αποτύπωση του ρόλου που πραγματικά μπορούσε να διαδραματίσει.