Στη σημαντική δυναμική που εμφανίζουν οι ενεργειακές σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα αναφέρεται τη Δευτέρα το Reuters, με αφορμή τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίγνκ, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).

Ακολουθούν μερικά στοιχεία σχετικά με τις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών

Φυσικό αέριο

Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Gazprom προμηθεύει φυσικό αέριο στην Κίνα μέσω ενός αγωγού μήκους 3.000 χλμ. που ονομάζεται Power of Siberia, στο πλαίσιο μιας 30ετούς συμφωνίας αξίας 400 δισ. δολαρίων που ξεκίνησε στα τέλη του 2019.

Το 2024, οι εξαγωγές ανήλθαν σε περίπου 31 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm). Αναμένεται ότι οι προμήθειες θα φτάσουν την προγραμματισμένη χωρητικότητα των 38 bcm φέτος.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Κίνα συμφώνησε επίσης να αγοράσει έως και 10 bcm φυσικού αερίου ετησίως μέχρι το 2026-2027 μέσω ενός αγωγού από το νησί Σαχαλίν στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Κίνα εξακολουθούν να αποτελούν ένα μικρό μέρος των ρεκόρ 177 bcm που παρέδωσε στην Ευρώπη το 2018-19 ετησίως.

Το ρωσικό φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει πλέον μόλις το 18% των ευρωπαϊκών εισαγωγών, από 45% το 2021, ενώ οι εισαγωγές πετρελαίου της ΕΕ από τη Ρωσία έχουν μειωθεί στο 3% από περίπου 30% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να καταργήσει πλήρως την ρωσική ενέργεια έως το 2027.

Η Ρωσία και η Κίνα εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για έναν νέο αγωγό Power of Siberia 2, ικανό να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία στην Κίνα μέσω της Μογγολίας.

Η Gazprom ξεκίνησε μια μελέτη σκοπιμότητας για τον αγωγό το 2020, αλλά το έργο έχει αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς η Ρωσία στρέφεται προς την Κίνα για να αντικαταστήσει την Ευρώπη ως κύριο πελάτη φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Κίνα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 3,3% σε 8,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Η Ρωσία ήταν, μετά την Αυστραλία και το Κατάρ, ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής ΥΦΑ στην Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής θαλάσσιου φυσικού αερίου στον κόσμο.

Πετρέλαιο

Η Κίνα έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις κυρώσεις που επέβαλαν οι δυτικές χώρες στο θαλάσσιο ρωσικό αργό από τα τέλη του 2022.

Η Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και μεγάλος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, αγοράζει κυρίως αργό πετρέλαιο από την Ανατολική Σιβηρία - Ειρηνικό Ωκεανό (ESPO) που εξάγεται από το ρωσικό λιμάνι Κοζμίνο στην Άπω Ανατολή, λόγω της εγγύτητάς του.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1% το 2024, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό σε σύγκριση με το 2023, ενώ οι αγορές από τη Σαουδική Αραβία μειώθηκαν κατά 9%.

Ο όγκος των εισαγωγών από τη Ρωσία - συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών μέσω αγωγών και θαλάσσιων μεταφορών - ανήλθε πέρυσι σε 108,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, σύμφωνα με την Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας, που ισοδυναμεί με 2,17 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd).

Η Κίνα λαμβάνει επίσης ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Skovorodino-Mohe, παρακλάδι του αγωγού ESPO μήκους 4.070 χλμ., παρακάμπτοντας έτσι τυχόν περιορισμούς σε πλοία και φορτία. Έχει χωρητικότητα μεταφοράς 30 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως.

Η Ρωσία έχει επιδιώξει να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα μέσω του Καζακστάν κατά 2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως.