Ρεκόρ 10ημέρου για τον χρυσό: Οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων ωθούν προς τα πάνω τις τιμές

Ο χρυσός συνεχίζει την άνοδό του την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ημερών, αγνοώντας την ισχυρή πορεία του δολαρίου, μετά τις διακηρύξεις των υπευθύνων της Fed που αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

«(Ο χρυσός καθοδηγείται κυρίως) από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων... τις τελευταίες δύο εβδομάδες και, δεδομένου ότι οι προσδοκίες αυξήθηκαν (ταχέως), αυτό προκάλεσε την ανάκαμψη των τιμών του χρυσού βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA

Η αγορά εργασίας είναι αρκετά αδύναμη ώστε να δικαιολογεί μια άλλη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες τον Δεκέμβριο, αν και η περαιτέρω δράση εξαρτάται από την επικείμενη πληθώρα δεδομένων που καθυστέρησαν λόγω του shutdown, δήλωσε τη Δευτέρα ο κυβερνήτης της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο είναι 81%, από 40% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Σημαντικά οικονομικά στοιχεία που καθυστέρησαν λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, όπως οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας και τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού, αναμένεται να δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την πορεία μείωσης των επιτοκίων της Fed.

Το δολάριο παρέμεινε σταθερό κοντά στα υψηλά έξι μηνών που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, περιορίζοντας τα κέρδη του χρυσού που τιμολογείται σε δολάρια.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή του αργύρου στη spot αγορά κινείται ανοδικά 1,57% στα 51,43 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχωρεί οριακά 0,12% στα 1.558 δολάρια και το παλλάδιο υποχωρεί 0,26% στα 1.403,67 δολάρια.