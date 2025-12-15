Ράλι προς τα $12.000 ο χαλκός, τα data centers Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνουν τη ζήτηση

Προς το ορόσημο των $12.000 ο τόνος καλπάζει ο χαλκός καθώς οι εντείνονται οι προσδοκίες ότι η έκρηξη της ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά και ελλείψεις εκτός των ΗΠΑ.

Η τιμή του χαλκού έχει αυξηθεί κατά 35% φέτος και οδεύει προς την μεγαλύτερη κούρσα της από το 2009. Σε αυτό έχουν συμβάλλει οι διαταραχές στην εξορυκτική δραστηριότητα και η δημιουργία αποθεμάτων στις ΗΠΑ. Η τιμή του χαλκού άγγιξε τα $11.952 την Παρασκευή.

Η εξαιρετική ηλεκτρική του αγωγιμότητα καθιστά τον χαλκό, ιδίως στη μορφή καλωδίων, ζωτικής σημασίας στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων αλλά και τα ηλεκτρικά σχήματα και τις υποδομές που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση.

Αυτό εξηγεί τους λόγους που οι επενδυτές επιδιώκουν να έχουν έκθεση σε ένα ευρύ καλάθι αξιών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επενδύουν και σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που περιλαμβάνουν assets που τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων, όπως τα ETF χαλκού.

Στα μέσα του 2024 η καναδέζικη Sprott Asset Management λάνσαρε το πρώτο ΕΤF χαλκού που κατέχει σχεδόν 10.000 τόνους του μετάλλου σε φυσική μορφή. Η τιμή του έχει σημειώσει άνοδο 46% φέτος.

Οδηγός στην αύξηση της ζήτησης για χαλκό είναι οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιούνται παγκοσμίως για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα data centers και η καθαρή ενέργεια απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο μεταξύ, όμως, η προσφορά από μεγάλους παραγωγούς όπως τη Χιλή και το Κονγκό περιορίζεται λόγω της έλλειψης επενδύσεων σε νέα ορυχεία, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η αγορά χαλκού θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα έλλειμμα 124.000 τόνων φέτος και 150.000 τόνων την επόμενη χρονιά.

Η ενεργειακή μετάβαση που περιλαμβάνει τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – αιολική, ηλεκτρική – αναμένεται επίσης ότι θα ενισχύσει τη ζήτηση για χαλκό.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο Macquarie, η παγκόσμια ζήτηση για χαλκό θα φτάσει τα 27 εκατομμύρια τόνους φέτος, μια αύξηση 2,7% σε σχέση με το 2024. Η ζήτηση από την Κίνα, τον μεγάλο καταναλωτή μετάλλων, αναμένεται να αυξηθεί 3,7%. Το 2026 προβλέπεται αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης γύρω στο 3%, χωρίς να περιλαμβάνεται η Κίνα.

Το αφήγημα περιορισμένης προσφοράς συντηρεί το bullish κλίμα στην αγορά ενώ οι υψηλές τιμές χαλκού λειτουργούν ως μαγνήτης για τους κερδοσκόπους.

Το ατύχημα στο τεράστιο ορυχείο της Freeport McMoran στην Ινδονησία τον Σεπτέμβριο ήταν μια διαταραχή στην προσφορά. Άλλοι παραγωγοί όπως η Glencore έχουν μειώσει το guidance για την ποσότητα που θα παραχθεί το 2026, ενισχύοντας τις προσδοκίες περιορισμένης προσφοράς του μετάλλου.

Η συνολική ποσότητα χαλκού που βρίσκεται αποθηκευμένη στα αποθετήρια των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων COMEX Νέας Υόρκης, Σανγκάης στην Κίνα και στο London Metal Exchange έχει αυξηθεί 54% φέτος στους 661.021 τόνους.

Από τον Μάρτιο οι έμποροι αποστέλλουν χαλκό στις ΗΠΑ λόγω των υψηλότερων τιμών στο COMEX ενόψει των δασμών στις εισαγωγές που προγραμμάτιζε ο πρόεδρος Τραμπ.