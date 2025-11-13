Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά την άνοδο των αποθεμάτων στις ΗΠΑ και την αλλαγή εκτιμήσεων του OPEC

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς την Πέμπτη, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς μια έκθεση που έδειξε αύξηση των αποθεμάτων αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η παγκόσμια προσφορά επαρκεί και με το παραπάνω για να καλύψει τη σημερινή ζήτηση καυσίμων.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παρέμειναν αμετάβλητα στα 62,71 δολάρια το βαρέλι, αφού είχαν υποχωρήσει κατά 3,8% την προηγούμενη ημέρα. Το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε πτώση κατά 0,1%, στα 58,46 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας τη μείωση κατά 4,2% της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 7 Νοεμβρίου. Αντίθετα, τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 2 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, μετά τη δημοσίευση έκθεσης του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC), σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να ξεπεράσει ελαφρά τη ζήτηση το 2026 — μια στροφή σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του Οργανισμού που έκαναν λόγο για έλλειμμα.

«Η πρόσφατη αδυναμία των τιμών φαίνεται να οφείλεται στην αναθεώρηση του OPEC σχετικά με την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης για το 2026, που δείχνει ότι πλέον αναγνωρίζει το ενδεχόμενο υπερπροσφοράς, σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα πιο αισιόδοξη στάση του», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής του τομέα ενέργειας της DBS Bank.

«Αυτό συνδέεται με την πρόσφατη απόφαση να ανασταλεί προσωρινά η σταδιακή άρση των εθελοντικών περικοπών παραγωγής στο πρώτο τρίμηνο. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια πιο ρεαλιστική ανάγνωση της αγοράς, δεν αλλάζει τα θεμελιώδη δεδομένα – συνεπώς η αντίδραση της αγοράς φαίνεται υπερβολική», πρόσθεσε.

Ο OPEC ανέφερε ότι αναμένει το πλεόνασμα προσφοράς το επόμενο έτος εξαιτίας της αύξησης της παραγωγής από τον ευρύτερο συνασπισμό OPEC+, στον οποίο συμμετέχουν μέλη του Οργανισμού αλλά και σύμμαχες χώρες, όπως η Ρωσία.

«Το μήνυμα του OPEC για πλεόνασμα στην προσφορά απελευθέρωσε την καταπιεσμένη πτωτική διάθεση της αγοράς κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ άσκησε πρόσθετες πιέσεις, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε περαιτέρω πτώση το πρωί της Πέμπτης», δήλωσε ο Yang An, αναλυτής της Haitong Securities.

Η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) αναμένεται να δημοσιεύσει αργότερα την Πέμπτη τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου. Άλλες εκθέσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη συνέβαλαν επίσης στο αρνητικό κλίμα μεταξύ των επενδυτών.

Η EIA, στην έκθεση Short-Term Energy Outlook, ανέφερε ακόμη ότι η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο ρεκόρ φέτος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν έως το 2026, καθώς η παραγωγή θα επεκτείνεται ταχύτερα από τη ζήτηση για πετρελαϊκά καύσιμα, γεγονός που θα συνεχίσει να ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Κοιτώντας προς τα εμπρός, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα.

«Φαίνεται πως θα υπάρξει σημαντική στήριξη των τιμών γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι, ιδίως καθώς ενδέχεται να σημειωθούν βραχυπρόθεσμες διαταραχές στις ρωσικές εξαγωγές όταν τεθούν σε ισχύ αυστηρότερες κυρώσεις», δήλωσε ο Sarkar της DBS.

Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% στα 30,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα.