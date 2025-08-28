Πτώση στις τιμές πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τη ζήτηση στις ΗΠΑ και τους νέους δασμούς στην Ινδία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, αφού είχαν σημειώσει άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις προσδοκίες για χαμηλότερη ζήτηση καυσίμων στις ΗΠΑ, με την περίοδο της θερινής ζήτησης να πλησιάζει στο τέλος της, και εστιάζουν στην αντίδραση της Ινδίας στους αμερικανικούς δασμούς.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 0,81%, στα 67,50 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (WTI) υποχώρησαν κατά 0,81%, στα 63,63 δολάρια ανά βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν ενισχυθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανέφερε ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια.

«Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα το πρωί, καθώς οι traders επανεκτιμούν το χθεσινό ράλι που τροφοδοτήθηκε από την έκθεση της EIA», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

«Παρότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ παρουσίασαν νέα μείωση, ο ρυθμός των μειώσεων επιβραδύνθηκε σε σχέση με την πιο έντονη πτώση της περασμένης εβδομάδας, περιορίζοντας τη δυναμική των ανοδικών κινήσεων», πρόσθεσε.

Η μείωση έδειξε ισχυρή ζήτηση ενόψει του επερχόμενου τριημέρου της αργίας της Labor Day στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτό σηματοδοτεί συνήθως το ανεπίσημο τέλος της θερινής περιόδου οδήγησης και την έναρξη χαμηλότερης ζήτησης καυσίμων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αναλυτή της IG, Τόνι Σάικαμορ.

Οι traders παρακολουθούν επίσης πώς θα αντιδράσει το Νέο Δελχί στις πιέσεις της Ουάσινγκτον να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, μετά τον διπλασιασμό από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, των δασμών στις εισαγωγές από την Ινδία, σε ποσοστό έως και 50%, την Τετάρτη.

«Αναμένεται ότι η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, γεγονός που θα περιορίσει την επίδραση των νέων δασμών στην παγκόσμια προσφορά», δήλωσε ο Σάικαμορ.