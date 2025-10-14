Πτώση για το πετρέλαιο, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζονται

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, εξαιτίας των συνεχών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent σημείωσαν πτώση 0,74% στα 62,85 δολάρια ανά βαρέλι. Ομοίως, και το αμερικανικό αργό κατά 0,76% στα 59,04 δολάρια ανά βαρέλι.

«Ενώ οι συνομιλίες σε επίπεδο εργασίας μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, η κινεζική πλευρά έχει δεσμευτεί να ''πολεμήσει μέχρι τέλους'', αν χρειαστεί. Οι αγορές πετρελαίου θα είναι ευαίσθητες σε τέτοιου είδους ρητορική από οποιαδήποτε πλευρά, αν και αναμένουμε ότι οι διακυμάνσεις των τιμών θα παραμείνουν σε σχετικά περιορισμένα επίπεδα στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας του τομέα ενέργειας της DBS Bank.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αυτό το μήνα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να εκτονώσουν τις εντάσεις σχετικά με τις απειλές για την επιβολή δασμών.

Υπήρξαν σημαντικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και αναμένονται περισσότερες συναντήσεις, πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας, όπως η επέκταση των ελέγχων των εξαγωγών σπάνιων γαιών από το Πεκίνο και οι απειλές του Τραμπ για δασμούς 100% και περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού από την 1η Νοεμβρίου, έχουν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα.

Την Τρίτη, το Πεκίνο ανακοίνωσε επίσης κυρώσεις εναντίον πέντε θυγατρικών της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας Hanwha Ocean που έχουν δεσμούς με τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόσθετα λιμενικά τέλη στις εταιρείες θαλάσσιας μεταφοράς που μεταφέρουν από παιχνίδια για τις διακοπές μέχρι αργό πετρέλαιο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου με λήξη τον επόμενο μήνα έκλεισαν τις συναλλαγές της Δευτέρας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024 σε σχέση με το συμβόλαιο επτά μηνών, καθώς ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την προσφορά, ενώ η εποχική συντήρηση των διυλιστηρίων στις ΗΠΑ ασκεί πίεση στη ζήτηση για άμεση παράδοση βαρελιών.

Η μείωση του backwardation, ο όρος της αγοράς για τις άμεσες παραδόσεις που αποφέρουν πριμ σε σχέση με τις μεταγενέστερες παραδόσεις, υποδηλώνει ότι οι επενδυτές κερδίζουν λιγότερα χρήματα από την πώληση του πετρελαίου τους στην αγορά spot, επειδή η προσφορά βραχυπρόθεσμα θεωρείται επαρκής.

Στη μηνιαία έκθεσή του τη Δευτέρα, ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, ανέφεραν ότι η έλλειψη προσφοράς στην αγορά πετρελαίου θα μειωθεί το 2026, καθώς η ευρύτερη συμμαχία ΟΠΕΚ+ προχωρά με τις προγραμματισμένες αυξήσεις της παραγωγής.