Προς ισχυρά κέρδη το πετρέλαιο για τον Φεβρουάριο - Το ενδιαφέρον στις συζητήσεις ΗΠΑ με Ιράν

Άνοδο εμφανίζουν για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στραμμένη στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 0,68% στα 71,29 δολάρια ανά βαρέλι. Για την εβδομάδα κινούνται προς οριακές απώλειες ενώ για το σύνολο του Φεβρουαρίου κερδίζουν άνω του 4%.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- ανέβαιναν 0,8% στα 65,73 δολάρια ανά βαρέλι. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο υποχωρούν 1% ενώ για το σύνολο του μήνα κινούνται προς άνοδο 3,9%.

Σημειώνεται πως οι αγορές αναμένουν τις εξελίξεις από τις συζητήσεις που έχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη της Ελβετίας, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι επαφές συνεχίζονται για δεύτερη μέρα, με το Ομάν -έχει αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή στις συζητήσεις- να υποστηρίζει πως έχει καταγραφεί πρόοδος μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ απείλησαν εκ νέου με στρατιωτικό πλήγμα του Ιράν, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, να τονίζει πως ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές και διπλωματικές επιλογές.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου, λόγω των φόβων ότι μια σύγκρουση θα διαταράξει τον εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Για να μετριάσει τον αντίκτυπο μιας πιθανής επίθεσης, η Σαουδική Αραβία αυξάνει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου ως μέρος ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το σχέδιο, όπως ανέφεραν στο Reuters.