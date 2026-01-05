Πώς υποδέχονται οι αγορές τη σύλληψη Μαδούρο - Ράλι στις πετρελαϊκές μετοχές

Με ψυχραιμία αντιδρούν οι αγορές στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στις εξελίξεις που τρέχουν στη Βενεζουέλα. Το πετρέλαιο σημειώνει μικρές διακυμάνσεις, στην αγορά ισοτιμίας καταγράφεται ηρεμία και οι μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών σημειώνουν ράλι.

Το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της Βενεζουέλας, το πετρέλαιο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στο CNBC αναλυτές της αγοράς θα μπορούσε να διαταράξει την εμπορική αλυσίδα που διατηρεί τις ροές των εξαγωγών.

Είναι πολύ πιθανό οι αγοραστές, λόγω της πολιτικής αναταραχής να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο. Ταυτόχρονα οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τους σκιώδεις στόλους δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από χώρες υπό κυρώσεις φαίνεται να έχει μειώσει σημαντικά την παραγωγή πετρελαίου.

Σε περίπτωση που η διάδοχη κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είναι πιο φιλοεπενδυτική και πιό φιλοαμερικανική τότε η αμερικανική εταιρεία ενέργειας Chevron θα μπορούσε να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας καθώς ήδη έχει ισχυρή παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι από τη δεκαετία του ’70, η Βενεζουέλα κρατικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου οδηγώντας στη δημιουργία της PDVSA. Η παραγωγή κορυφώθηκε περίπου στα 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 1997, αλλά από τότε έχει υποχωρήσει σε περίπου 950.000 βαρέλια την ημέρα, εκ των οποίων γύρω στα 550.000 βαρέλια εξάγονται.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Chevron θα συνεχίσει να εξάγει περίπου 150.000 βαρέλια ημερησίως, περιορίζοντας τον άμεσο αντίκτυπο στην προσφορά. Ωστόσο, η αβεβαιότητα θα μπορούσε να προσθέσει ένα βραχυπρόθεσμο ασφάλιστρο κινδύνου περίπου 3 δολαρίων το βαρέλι.

Ράλι στις πετρελαϊκές μετοχές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η τιμή της μετοχής της Chevron καταγράφει άνοδο 2,25%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε το +10%. Μεγαλύτερη άνοδο, της τάξεως του 3,30%, καταγράφει η τιμή της μετοχής της ConocoPhilips, η οποία ενδοσυνεδριακά έφτασε και μέχρι το 8,7%. Κέρδη κατά 1,92% καταγράφει και η μετοχή της Exxon Mobil, της οποία η τιμή κατέγραψε νωρίτερα υψηλό, στα 3,4%.

Αναλυτικότερα, οι θετικές αντιδράσεις που κατέγραψαν οι 10 μετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών είναι: Chevron +11%, Valero, VLO: +11%, ConocoPhillips +10%, Marathon, MPC: +10%, Exxon Mobil, XOM: +7%, Phillips +6%, Occidental Petroleum, +4%, EOG Resources, EOG: +4%, Devon Energy, DVN: +4% και Kinder Morgan, KMI: +3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχές αυτές πρόσθεσαν περί τα 100 δισ. δολάρια στη συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς πετρελαίου, το πραγματικό ζήτημα είναι αν η πετρελαϊκή βιομηχανία θα καταφέρει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, να αντιστρέψει δύο δεκαετίες παρακμής και παραμέλησης και να την επαναφέρει σε λειτουργία.

Εάν μια νέα κυβέρνηση, με επικεφαλής τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εγκατασταθεί πολύ γρήγορα, οι κυρώσεις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν και οι εξαγωγές πετρελαίου θα μπορούσαν αρχικά να αυξηθούν, καθώς το αποθηκευμένο πετρέλαιο θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εσόδων.

Στο μέτωπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών ελάχιστες μεταβολές κατέγραψε η στερλίνα έναντι των άλλων νομισμάτων καθώς δεν υπήρξαν ουσιαστικές αποφάσεις ή παρεμβάσεις νομισματικής πολιτικής. Το ευρώ κινήθηκε επίσης ελάχιστα, με τη γενική εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με τις τελευταίες μετρήσεις, οι οποίες έδειξαν πληθωρισμό μόλις λίγο πάνω από τον στόχο. Σε ό,τι αφορά το δολάριο, τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο των εορτών δεν άλλαξαν ουσιαστικά την εικόνα μιας αγοράς εργασίας με περιορισμένες προσλήψεις και απολύσεις και σταθερή οικονομική ανάπτυξη.