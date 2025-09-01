«Ποδαρικό» στον Σεπτέμβριο με απώλειες για το πετρέλαιο

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται στην πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το ενδιαφέρον βρίσκεται στη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και στο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ενεργειακές κυρώσεις προς τη Μόσχα.

Μετά τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- έχαναν 0,22% στα 67,33 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- έπεφταν 0,17% στα 63,9 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ κέρδιζαν 1% στα 31,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στα του πολέμου στην ανατολική Ευρώπη, τα χτυπήματα μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δεσμεύεται για περισσότερες επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, και δύο χώρες έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας τις ενεργειακές υποδομές και διαταράσσοντας τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Οι αγορές παρέμειναν ανήσυχες για τις ροές ρωσικού πετρελαίου, με τις εβδομαδιαίες αποστολές από τα λιμάνια της Ρωσίας να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.

Ωστόσο, οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εμπόρους, παρά τους δευτερεύοντες δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Νέα Δελχί για την αγορά πετρελαίου από τη Μόσχα.

«Η συνάντηση του Ναρέντρα Μόντι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα θα παρακολουθηθεί στενά, ιδίως υπό το φως των πιέσεων των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μάικλ Μακάρθι, διευθύνων σύμβουλος της Moomoo Australia, αναφερόμενος στους ηγέτες της Ινδίας και της Ρωσίας που συμμετέχουν στο περιφερειακό μπλοκ ασφάλειας της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης στην Κίνα.