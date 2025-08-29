Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές εν μέσω ανησυχιών για τη ζήτηση

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, αλλά αναμένεται να καταγράψουν εβδομαδιαία άνοδο, παγιδευμένες ανάμεσα στις προσδοκίες για χαμηλότερη ζήτηση καθώς πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο καταναλωτή στον κόσμο, και στην αβεβαιότητα σχετικά με τη διαθεσιμότητα της ρωσικής προσφοράς.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχώρησαν κατά 0,45% στα 68,31 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό (WTI) κινήθηκαν πτωτικά κατά 0,53% στα 64,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Το Brent αναμένεται να σημειώσει εβδομαδιαία άνοδο 0,6%, ενώ το WTI προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,8%.

Οι τιμές ενισχύθηκαν λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά τερματικά εξαγωγών πετρελαίου νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και μετά τη δήλωση του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, την Πέμπτη ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αναμένουμε ότι η αυξανόμενη προσφορά του OPEC+ και η εποχική πτώση της παγκόσμιας διυλιστικής δραστηριότητας από τον Σεπτέμβριο θα οδηγήσουν σε αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου τους επόμενους μήνες. Προβλέπουμε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent να υποχωρήσουν στα 63 δολάρια/βαρέλι στο δ’ τρίμηνο του 2025», δήλωσε σε σημείωμά του ο αναλυτής εμπορευμάτων της Commonwealth Bank of Australia, Βιβέκ Νταρ.

«Η αβεβαιότητα παραμένει για το εάν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ενδέχεται να εντείνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την επίθεσή της στην Ουκρανία, καθώς και για τον πιθανό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στην Ινδία, γεγονός που καθιστά τους επενδυτές απρόθυμους να λάβουν μεγάλες θέσεις», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κικουκάβα, επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, μονάδας της Nissan Securities.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την αντίδραση της Ινδίας στην πίεση των ΗΠΑ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αφού ο Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία έως και στο 50% την Τετάρτη.

Παρά ταύτα, οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εμπόρους, αψηφώντας την πίεση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο σημείωσε οριακή πτώση κατά 0,04% στα 31,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα.