Πετρέλαιο: Οι ανησυχίες για υπερπροσφορά πιέζουν τις τιμές - Κάτω από τα 65 δολάρια το Brent

Πτώση καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου με τους επενδυτές να ερμηνεύουν την απόφαση του OPEC+ να αναστείλει την αύξηση της παραγωγής κατά το α' τρίμηνο ως ένδειξη υπερπροσφοράς.

Το Brent υποχωρεί 0,4% στα 64,63 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει επίσης μείωση 0,37% στα 60,78 δολάρια το βαρέλι.

Την Κυριακή ο OPEC+, συμφώνησε σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο και σε παύση των αυξήσεων το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα - ή περίπου 2,7% της παγκόσμιας προσφοράς - από τον Απρίλιο, αλλά επιβράδυνε το ρυθμό από τον Οκτώβριο εν μέσω προβλέψεων για υπερπροσφορά.

«Η αγορά μπορεί να το δει ως το πρώτο σημάδι αναγνώρισης της πιθανής κατάστασης υπερπροσφοράς από την πλευρά του ΟΠΕΚ+, ο οποίος μέχρι στιγμής παρέμενε πολύ αισιόδοξος όσον αφορά τις τάσεις της ζήτησης και την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει τα επιπλέον βαρέλια», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας του τομέα ενέργειας στην DBS Bank.

Ωστόσο, οι επικεφαλής ορισμένων από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας της Ευρώπης αμφισβήτησαν τη Δευτέρα τις προβλέψεις για υπερπροσφορά πετρελαίου το επόμενο έτος, επισημαίνοντας την αύξηση της ζήτησης και τη μείωση της παραγωγής. Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, James Danly, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει υπερπροσφορά πετρελαίου το 2026.

Η JP Morgan ανέφερε σε σημείωμά της ότι «οι στρατηγικοί μας για το πετρέλαιο διατηρούν την άποψή τους ότι, ενώ ο κίνδυνος διακοπής της παραγωγής έχει αυξηθεί, τα μέτρα των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, δεν θα εμποδίσουν τους ρώσους παραγωγούς πετρελαίου να λειτουργήσουν».

Μικρή άνοδος στο αέριο

Άνοδο 0,58% καταγράφει το πρωί της Τρίτης η τιμή του αερίου καθώς κινείται στα 31,92 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ και διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, Σάαντ Αλ Κααμπί, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η χώρα του θα μπορεί να αναστείλει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, εάν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στην εφαρμογή της νέας οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας (CSDDD), η οποία επιβάλλει αυστηρή συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές απαιτήσεις σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η οδηγία απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες να εντοπίζουν και να μετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές και ανθρώπινες συνθήκες στις δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσμο. Επιτρέπει επίσης την επιβολή κυρώσεων έως και 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για μη συμμόρφωση, ένα μέτρο που το Κατάρ θεωρεί υπερβολικό και εμπορικά αβάσιμο.