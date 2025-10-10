Πετρέλαιο: Μικρή πτώση των τιμών μετά τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για εκεχειρία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρά την Παρασκευή, μετά τη μείωση κατά 1,6% που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς το ρίσκο στην αγορά μειώθηκε μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent κατέγραψαν απώλειες κατά 0,31% στα 65,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) μειώθηκε κατά 0,26% στα 61,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την Πέμπτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μάλιστα, την Τετάρτη οι τιμές ενισχύθηκαν περίπου 1% φτάνοντας σε υψηλό μίας εβδομάδας, λόγω της καθυστέρησης στις συνομιλίες για ειρήνη στην Ουκρανία, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, ενδέχεται να συνεχιστούν.

Η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, που είχε αυξήσει τον κίνδυνο διαταραχών στην προμήθεια πετρελαίου, δήλωσε ο αναλυτής Daniel Hynes της ANZ σε σημείωμά του την Παρασκευή.

«Η συμφωνία αυτή μετατόπισε το ενδιαφέρον πίσω στην επερχόμενη υπερπροσφορά πετρελαίου, καθώς το OPEC προχωρά στην άρση των περικοπών παραγωγής», πρόσθεσε ο Hynes.

Η μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής για τον Νοέμβριο, που συμφωνήθηκε από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και συμμάχους (OPEC+) την Κυριακή, μείωσε κάποιες από τις ανησυχίες για υπερπροσφορά.

«Οι προσδοκίες της αγοράς για ραγδαία αύξηση της προσφοράς πετρελαίου δεν έχουν αποτυπωθεί σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές», ανέφεραν αναλυτές της BMI σε σημείωμά τους την Παρασκευή.

«Η πιο πρόσφατη αύξηση της παραγωγής είναι χαμηλότερη από ό,τι φοβόμασταν, συμβάλλοντας σε μια μικρή άνοδο των τιμών για την εβδομάδα», πρόσθεσαν.

Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερικανική οικονομία και να μειώσει τη ζήτηση πετρελαίου στη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα πετρελαίου παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο κινήθηκε πτωτικά κατά 0,73% στα 32,46 ευρώ ανά μεγαβατώρα.