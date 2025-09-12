Πετρέλαιο: Με απώλειες κλείνει η εβδομάδα λόγω υπερπροσφοράς και υποτονικής ζήτησης

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση την Παρασκευή, δίνοντας συνέχεια στις μεγάλες απώλειες της Πέμπτης, καθώς οι ανησυχίες για την πιθανή μείωση της ζήτησης στις ΗΠΑ και την υπερπροσφορά αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για διακοπή του εφοδιασμού λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent υποχωρεί 0,77% στα 65,86 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 0,88% στα 61,82 δολάρια το βαρέλι.

«Ο αγώνας κατά του πληθωρισμού (στις ΗΠΑ) δεν φαίνεται να έχει κερδηθεί, γεγονός που μειώνει τις προοπτικές ζήτησης πετρελαίου από τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ακόμη και οι γεωπολιτικές αναταραχές δεν καταφέρνουν να στηρίξουν τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη δείχνουν υπερπροσφορά και υποτονική ζήτηση», δήλωσε ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη χρηματιστηριακή εταιρεία Phillip Nova.

Οι εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών και ότι την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε αύξηση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, διατηρώντας υψηλές τις προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο έως και 2% αυτή την εβδομάδα λόγω του ενδεχομένου διακοπής της παραγωγής ή των ροών λόγω των πολέμων, αλλά οι δείκτες άρχισαν να πέφτουν την Πέμπτη εξαλείφοντας τα κέρδη της εβδομάδας.

Οι απώλειες ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας στην μηνιαία έκθεσή της ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο φέτος, λόγω των προγραμματισμένων αυξήσεων της παραγωγής από τον OPEC+.

Υποχωρεί το αέριο

Το πρωί της Παρασκευής το αέριο σημειώνει πτώση 0,42% στα 32,18 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα επίπεδα αποθεμάτων της Ευρώπης παρέχουν κάποια ασφάλεια, καθώς βρίσκονται στο 79,6% της χωρητικότητας, λίγο κάτω από τον στόχο του 80% για τον Νοέμβριο. Πρόσθετη στήριξη παρέχεται από τη μείωση των εργασιών συντήρησης στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Νορβηγίας, η οποία εξασφαλίζει βελτιωμένη ευελιξία εφοδιασμού τις επόμενες εβδομάδες.