Πετρέλαιο: Ιράν και δολάριο πιέζουν τις τιμές - Πέφτει και άλλο το αέριο

Απώλειες καταγράφουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η ενίσχυση του δολαρίου ασκεί επίσης πίεση.

Τα futures του Brent υποχωρούν 0,56% στα 65,93 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,48% στα 61,84 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 4% τη Δευτέρα, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με την Ουάσινγκτον, σηματοδοτώντας μια αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι ασταθείς διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες οφείλονται στον παράγοντα του γεωπολιτικού κινδύνου που συνδέεται με την επεκτατική εξωτερική πολιτική της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης, ιδίως τις «διακοπτόμενες» απειλές προς το Ιράν», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Κέλβιν Γουόνγκ.

Επιβαρύνοντας περαιτέρω τις τιμές, ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ κυμαίνεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του σε περισσότερο από μια εβδομάδα.

Ορισμένοι αναλυτές δήλωσαν ότι αναμένουν ασταθείς διακυμάνσεις των τιμών αυτό το μήνα.

«Τον Φεβρουάριο, οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν ασταθείς και σε περιορισμένο εύρος... (αναμένεται) να παραμείνουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις ειδήσεις και τις μακροοικονομικές ενδείξεις, αντί να ακολουθήσουν μια αποφασιστική τάση, με τον κίνδυνο να κλίνει προς τα κάτω», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Υποχωρεί σχεδόν 6% το αέριο

Η αποκλιμάκωση στις τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζεται και την Τρίτη, καθώς τα futures υποχωρούν 5,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 31,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τη Δευτέρα το αέριο έκανε «βουτιά» 11% υποχωρώντας από το υψηλό επτά μηνών των 40 ευρώ που είχε σημειώσει στις 23 Ιανουαρίου, καθώς οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό με LNG μειώθηκαν.

Οι βραχυπρόθεσμες μετεωρολογικές προβλέψεις για τις ΗΠΑ έγιναν πιο ήπιες, μειώνοντας τη ζήτηση για θέρμανση και απελευθερώνοντας περισσότερο φυσικό αέριο για εξαγωγές ΥΦΑ.

Αυτό βελτίωσε τις προοπτικές για τις παραδόσεις στην Ευρώπη, η οποία τώρα βασίζεται στο ΥΦΑ για περίπου το ήμισυ των αναγκών της σε φυσικό αέριο, μετά την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους των προμηθειών από τους ρωσικούς αγωγούς.

Οι ΗΠΑ παρείχαν περίπου το 27% των εισαγωγών φυσικού αερίου και LNG της ΕΕ το 2025, καθιστώντας τις ευρωπαϊκές τιμές ιδιαίτερα ευαίσθητες στις συνθήκες εφοδιασμού των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ βρίσκεται στο 41,1% της χωρητικότητάς της, πολύ κάτω από το επίπεδο του περασμένου έτους και τον μέσο όρο των πέντε τελευταίων ετών, διατηρώντας την αγορά ευάλωτη σε νέα κύματα κρύου ή διαταραχές στην προσφορά.