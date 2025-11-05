Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές παρά την πίεση από το δολάριο και το selloff στις αγορές

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη εν μέσω ευρύτερης πτώσης των αγορών και ενίσχυσης του δολαρίου, ενώ οι traders αξιολογούν τις προοπτικές της προσφοράς.

Τα futures του Brent υποχωρούν οριακά (-0,09%) στα 64,37 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,15% στα 60,44 δολάρια το βαρέλι.

Η τάση αποφυγής ρίσκου σε όλες τις αγορές οδήγησε τους επενδυτές να αποχωρήσουν από τις αγορές ενέργειας, έγραψαν οι αναλυτές της ANZ.

Ο δείκτης του δολαρίου παρέμεινε σταθερός στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, υποστηριζόμενος από τις διαφωνίες στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, που υποδηλώνουν χαμηλές πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση.

«Το αργό πετρέλαιο διαπραγματεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα... καθώς η διάθεση για ανάληψη ρίσκου μετατράπηκε σε έντονα αρνητική, ενισχύοντας το δολάριο ΗΠΑ ως ασφαλές καταφύγιο, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την τιμή του αργού πετρελαίου», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG Market, Tony Sycamore.

Οι τιμές δέχθηκαν επίσης πιέσεις, καθώς το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την εβδομάδα που έληξε στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα στοιχεία του API την Τρίτη.

Ο ίδιος ο OPEC πρόσθεσε μόνο 30.000 βαρέλια την ημέρα στην παραγωγή του τον Οκτώβριο, έναντι 330.000 βαρελιών την ημέρα τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι αυξήσεις που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως από τον ΟΠΕΚ+ αντισταθμίστηκαν από μειώσεις στη Νιγηρία, τη Λιβύη και τη Βενεζουέλα.

Υποχωρεί το αέριο

Πτώση καταγράφει το πρωί της Τετάρτης η τιμή του φυσικού αερίου καθώς υποχωρεί 1,32% στα 32,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τη μέτρια ζήτηση στα μέσα του φθινοπώρου να συμπίπτει με την άφθονη προσφορά