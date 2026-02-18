Πετρέλαιο: Χωρίς αξιόλογες μεταβολές - Στα 30 ευρώ το αέριο

Ήπια ανοδικά κινούνται την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου μετά τις απώλειες της Τρίτης, με τις αγορές να έχουν στραμμένο το βλέμμα στις εξελίξεις στο Ιράν, παραμένοντας πάντως επιφυλακτικοί σχετικά με τις προοπτικές μιας τελικής συμφωνίας που μπορεί να μετριάσει τις ανησυχίες για την προσφορά.

Το Brent καταγράφει άνοδο 0,2% στα 67,55 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά επίσης 0,2% στα 62,45 δολάρια το βαρέλι. Πάντως, αμφότερες οι τιμές βρίσκονται περίπου στα χαμηλότερα επίπεδα δύο εβδομάδων.

Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω προόδου στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Η Eurasia Group ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Τρίτη ότι πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα 65% για στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Επίσης, οι τιμές του πετρελαίου επηρεάστηκαν από αναφορές από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η παραγωγή στο πετρελαϊκό κοίτασμα Tengiz στο Καζακστάν, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, αυξήθηκε μετά από αναστολή τον Ιανουάριο.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτίμησαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ πιθανότατα αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης πιθανότατα μειώθηκαν.

Στα 30 ευρώ το αέριο

Άνοδο 0,87% καταγράφει το πρωί της Τετάρτης η τιμή του φυσικού αερίου καθώς διαμορφώνεται στα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, καθώς οι ηπιότερες μετεωρολογικές προβλέψεις μείωσαν τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση και μείωσαν την πίεση στα περιορισμένα αποθέματα.

Τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν θερμοκρασίες άνω του κανονικού σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας ανακούφιση μετά από μια ασταθή έναρξη του έτους και επιβραδύνοντας τις αποσύρσεις από την αποθήκευση.

Τα αποθέματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν χαμηλά, κάτω από το 34% της χωρητικότητας, το χαμηλότερο επίπεδο από την ενεργειακή κρίση του 2022, με τα επίπεδα να είναι ιδιαίτερα μειωμένα στη Γερμανία, κάτω από το 24%.

Επιπλέον, οι τιμές του φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν σε χαμηλό τεσσάρων μηνών λόγω του θερμότερου καιρού, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα LNG για εξαγωγή στην Ευρώπη.