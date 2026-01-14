Πετρέλαιο: Φρένο στο ανοδικό σερί ελέω Ιράν

Το πετρέλαιο υποχώρησε την Τετάρτη μετά από τέσσερις ημέρες ανόδου, καθώς η Βενεζουέλα ξεκίνησε πάλι τις εξαγωγές και τα αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων των ΗΠΑ αυξήθηκαν, αν και οι φόβοι για διακοπές στην προμήθεια από το Ιράν λόγω των αιματηρών ταραχών που επικρατούν στη χώρα, βαραίνουν την αγορά.

Τα futures του Brent υποχωρούν 0,6% στα 65,07 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,69% στα 60,73 δολάρια το βαρέλι.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, αυξήθηκαν κατά 5,23 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 9 Ιανουαρίου, ανέφερε το API, επικαλούμενο πηγές της αγοράς.

Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 8,23 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά 4,34 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα στοιχεία για τα αποθέματα από την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) θα δημοσιευθούν αργότερα την Τετάρτη. Την Τρίτη, μια δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν μειωθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων πιθανόν να έχουν αυξηθεί.

Citi: Προβλέψεις για Brent στα 70 δολάρια

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν αυξήσει τους φόβους για διακοπές στην προμήθεια από τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ.

«Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε σύσφιγξη της παγκόσμιας ισορροπίας πετρελαίου λόγω της βραχυπρόθεσμης απώλειας εφοδιασμού, αλλά κυρίως λόγω της αύξησης του γεωπολιτικού κινδύνου», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi σε σημείωμά τους, αυξάνοντας τις προβλέψεις τους για το Brent για τους επόμενους τρεις μήνες στα 70 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές της Citi σημείωσαν ότι μέχρι στιγμής οι διαμαρτυρίες δεν έχουν εξαπλωθεί στις κύριες περιοχές παραγωγής πετρελαίου του Ιράν, γεγονός που έχει περιορίσει την επίδραση στην πραγματική προσφορά.

«Οι τρέχοντες κίνδυνοι τείνουν προς πολιτικές και υλικοτεχνικές τριβές και όχι προς άμεσες διακοπές, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο στην προσφορά και τις εξαγωγές ιρανικού αργού», ανέφεραν.

Υποχωρεί και το αέριο

Πτώση καταγράφει το πρωί της Τετάρτης και το φυσικό αέριο καθώς υποχωρεί 2% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 30,84 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Την Τρίτη οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανέβηκαν πάνω από τα 31 ευρώ/MWh, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων, υποστηριζόμενες από τις χαμηλές θερμοκρασίες, τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό με LNG.

Ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πιο ήπιες από το κανονικό τις επόμενες 10 ημέρες, τα μοντέλα δείχνουν νέα κύματα κρύου προς τα τέλη Ιανουαρίου. Οι πρόσφατες περιόδους ψύχους έχουν ήδη οδηγήσει σε ταχύτερη μείωση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ να είναι περίπου 54,9% γεμάτα, πολύ κάτω από τα επίπεδα του 66,9% του περασμένου έτους.