Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 5% με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν - Ισχυρή πτώση και στο αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν σχεδόν 5% τη Δευτέρα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση σε μία μόνο συνεδρίαση σε διάστημα μεγαλύτερου των 6 μηνών, μετά τη δήλωση Τραμπ ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με την Ουάσινγκτον, σηματοδοτώντας αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία και μέλος του OPEC.

Τα futures του Brent υποχωρούν 5,45% στα 65,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό χάνει 5,69% και διαμορφώνεται στα 61,52 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερα τα συμβόλαια σημειώνουν απότομη πτώση από τα υψηλά επίπεδα πολλών μηνών, καθώς οι κίνδυνοι στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Η πρόσφατη υποχώρηση ενισχύθηκε επίσης από την ανανεωμένη ισχύ του δολαρίου ΗΠΑ, η οποία συνήθως καθιστά το πετρέλαιο που εκφράζεται σε δολάρια πιο ακριβό για τους αγοραστές εκτός των ΗΠΑ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις τιμές», δήλωσε αναλυτής της αγοράς.

Τα σχόλια του Τραμπ, μαζί με τις αναφορές ότι οι ναυτικές δυνάμεις της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν δεν έχουν σχέδια για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Στενό του Ορμούζ, είναι σημάδια αποκλιμάκωσης, δήλωσε ο αναλυτής της IG Market, Tony Sycamore.

Στο μεταξύ, σε συνάντηση την Κυριακή, τα μέλη του OPEC+ συμφώνησαν να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου για τον Μάρτιο.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι καλύπτουν μια θεμελιωδώς πτωτική αγορά πετρελαίου», ανέφερε η Capital Economics σε σημείωμα στις 30 Ιανουαρίου.

«Το ιστορικό παράδειγμα του 12ήμερου πολέμου του περασμένου έτους (μεταξύ Ισραήλ και Ιράν) και η καλά εφοδιασμένη αγορά πετρελαίου θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στις τιμές του Brent μέχρι το τέλος του 2026».

«Βουτιά» και στο αέριο

Με πτώση 9,1% μπήκε η εβδομάδα και ο μήνας για το φυσικό αέριο, καθώς η τιμή του στο ολλανδικό χρηματιστήριο διαπραγματεύεται στα 35,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ανέκαμψαν μετά τις διαταραχές που προκάλεσαν οι καταιγίδες νωρίτερα την εβδομάδα, με τις πιο ήπιες συνθήκες να επιτρέπουν στα εργοστάσια εξαγωγής να αυξήσουν ξανά την παραγωγή.

Αυτό συνέβαλε στη μείωση της άμεσης ανησυχίας για τον εφοδιασμό της Ευρώπης, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το LNG των ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, οι τιμές εξακολουθούσαν να σημειώνουν άνοδο περίπου 37% τον Ιανουάριο, την ισχυρότερη μηνιαία άνοδο από τον Ιούνιο του 2023, λόγω του παρατεταμένου κρύου και των ταχέων αποσύρσεων από τα αποθέματα.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι περίπου 43% γεμάτα, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο για αυτή την εποχή του έτους από το 2022, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια της ισορροπίας προσφοράς.

Η άνοδος του Ιανουαρίου οφείλεται στις προσωρινές διακοπές της παραγωγής στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των χειμερινών καταιγίδων και στις ευρύτερες ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν, διατήρησαν επίσης υψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου.