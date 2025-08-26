Πετρέλαιο: Απώλειες εν μέσω ανησυχίας για περιορισμό της ζήτησης

Μετά την άνοδο 2% τη Δευτέρα, οι τιμές στο πετρέλαιο καταγράφουν πτώση την Τρίτη καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια δημιούργησαν ανησυχίες για διατάραξη στον εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent υποχωρεί 0,45% στα 68,49 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 0,54% στα 64,44 δολάρια το βαρέλι.

«Οι κίνδυνοι για τις τιμές του αργού φαίνεται να τείνουν προς περαιτέρω κέρδη, ιδίως εάν η τιμή διατηρήσει μια κίνηση πάνω από το επίπεδο αντίστασης των 64-65 δολαρίων», ανέφεραν οι αναλυτές της IG σε σημείωμα.

Το ράλι του πετρελαίου τη Δευτέρα οφείλεται κυρίως στις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό καθώς η Ουκρανία έπληξε τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και καθώς οι traders ανέμεναν περισσότερες κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο.

Οι επιθέσεις διέκοψαν την επεξεργασία και τις εξαγωγές πετρελαίου της Μόσχας, δημιούργησαν ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και ήρθαν ως απάντηση στις προελάσεις της Μόσχας στην πρώτη γραμμή και στο σφυροκόπημα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ενέργειας της Ουκρανίας.

Οι traders αναμένουν τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) αργότερα μέσα στην ημέρα, με τις προσδοκίες να δείχνουν μείωση των αποθεμάτων αργού και βενζίνης, αλλά πιθανή αύξηση των αποθεμάτων αποσταγμάτων.

Τα futures στο φυσικό αέριο υποχωρούν 0,56% το πρωί της Τρίτης με την τιμή να κυμαίνεται στα 33,58 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα futures υποχώρησαν περισσότερο από 1% στα 33,1 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μετά από άνοδο άνω του 8% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι περιορισμοί στην προσφορά στο γιγαντιαίο κοίτασμα Troll της Νορβηγίας αναμένεται να είναι λιγότερο σοβαροί από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Ωστόσο, η συντήρηση πολλαπλών εγκαταστάσεων από τη Νορβηγία θα μειώσει προσωρινά τις ροές, διατηρώντας τις αγορές επιφυλακτικές. Η Ευρώπη επικεντρώνεται στην αποθήκευση φυσικού αερίου ενόψει της περιόδου θέρμανσης: τα αποθέματα της ΕΕ ανέρχονται στο 75,5% έναντι σχεδόν 91% το 2024, με τη Γερμανία να υστερεί στο 68,6%, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία διατηρούν 87,4% και 83,8% αντίστοιχα.