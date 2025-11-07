Πετρέλαιο: Άνοδος ύστερα από τρεις ημέρες απωλειών - Ανησυχίες για υπερπροσφορά και χαμηλή ζήτηση στις ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν ελαφρά την Παρασκευή, μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες πτώσης, λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά και επιβράδυνση της ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και φαίνεται ότι τα συμβόλαια κατευθύνονται σε δεύτερη εβδομάδα απωλειών.

Συγκεκριμένα, το Brent σημείωσε αύξηση κατά 1,14% και έφθασε στα 64,10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινήθηκε ανοδικά κατά 1,21% στα 60,15 δολάρια ανά βαρέλι.

Ωστόσο, τόσο το Brent όσο και το WTI αναμένεται να σημειώσουν πτώση περίπου 2% αυτήν την εβδομάδα, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι παραγωγοί αυξάνουν την παραγωγή.

Η πτώση των τιμών πυροδοτήθηκε από απροσδόκητη αύξηση αποθεμάτων στις ΗΠΑ κατά 5,2 εκατ. βαρέλια, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για υπερπροσφορά, σύμφωνα με τον αναλυτή της IG Markets, Tony Sycamore.

«Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, την ενίσχυση του δολαρίου και το συνεχιζόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, που εξακολουθεί να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω υψηλότερων εισαγωγών και μειωμένης δραστηριότητας διυλιστηρίων, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Οι τιμές δέχθηκαν επίσης πίεση από τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του μακροβιότερου κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης στην ιστορία στη γενικότερη οικονομία.

Ο Sycamore ανέφερε ότι οι τιμές WTI διαπραγματεύονται κοντά σε εύρος 58 έως 62 δολάρια το βαρέλι βραχυπρόθεσμα.

O ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να αυξήσει ελαφρά την παραγωγή τον Δεκέμβριο, αλλά ανέστειλε περαιτέρω αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2025, φοβούμενη υπερπροσφορά.

Μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+, η Σαουδική Αραβία, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, μείωσε σημαντικά τις τιμές του αργού για τους ασιατικούς αγοραστές τον Δεκέμβριο, ανταποκρινόμενη σε μια καλά εφοδιασμένη αγορά.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις σε Ρωσία και Ιράν διαταράσσουν τις προμήθειες στις μεγαλύτερες εισαγωγικές χώρες, Κίνα και Ινδία, προσφέροντας περιορισμένη στήριξη στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο σημειώνει πτώση κατά 0,53% στα 31,56 ευρώ ανά μεγαβατώρα.