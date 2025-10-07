Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές μετά τη συγκρατημένη αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να κινούνται ανοδικά την Τρίτη, καθώς ο OPEC+ ανακοίνωσε μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση παραγωγής για τον Νοέμβριο, γεγονός που μετρίασε τους φόβους για υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 0,38%, φθάνοντας τα 65,72 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 0,39%, στα 61,93 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν κλείσει πάνω από 1% υψηλότερα στη συνεδρίαση της Δευτέρας, αφού ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC), μαζί με τη Ρωσία και άλλους μικρότερους παραγωγούς — γνωστούς συνολικά ως OPEC+ — αποφάσισε να αυξήσει τη συλλογική παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως από τον Νοέμβριο.

Η απόφαση αυτή αντίκειται στις προσδοκίες της αγοράς για μια πιο επιθετική αύξηση της προσφοράς, κάτι που, σύμφωνα με αναλυτές της ING, δείχνει ότι η ομάδα παραμένει επιφυλακτική ως προς τη διεύρυνση του μεριδίου της στην παγκόσμια αγορά, υπό το βάρος προβλέψεων για πλεόνασμα προσφοράς το τέταρτο τρίμηνο και το επόμενο έτος.

«Το Brent είχε υποχωρήσει περίπου κατά 5 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας των προηγούμενων προσδοκιών για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής, οπότε αυτή η ήπια ανάκαμψη φαίνεται λογική», δήλωσε ο Anh Pham, ανώτερος αναλυτής της LSEG.

«Προς το παρόν, η αγορά δείχνει ικανή να απορροφήσει τον επιπλέον όγκο, και δεν έχουμε δει ακόμα μεταστροφή σε καθεστώς contango στο βραχυπρόθεσμο σκέλος της καμπύλης τιμών», πρόσθεσε.

Ο OPEC+ έχει αυξήσει φέτος τους στόχους παραγωγής της κατά περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Γεωπολιτικοί παράγοντες εξακολουθούν να προσφέρουν στήριξη στις τιμές, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Kirishi στη Ρωσία ανέστειλε τη λειτουργία της πιο παραγωγικής μονάδας απόσταξης (CDU-6), ύστερα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πυρκαγιά στις 4 Οκτωβρίου, με την αποκατάσταση να αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου τη Δευτέρα.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο σημείωσε πτώση κατά 0,29% στα 33,02 ευρώ ανά μεγαβατώρα.