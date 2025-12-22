Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές λόγω των εξελίξεων με τη Βενεζουέλα

Η κατάσχεση άλλου ένα τάνκερ της χώρας της Ν. Αμερικής από τις ΗΠΑ δημιούργησε νέα αβεβαιότητα σχετικά με τον εφοδιασμό, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Το πρωί της Δευτέρας τα futures του Brent κινούνται ανοδικά 1,17% στα 61,18 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,24% στα 57,21 δολάρια το βαρέλι.

Η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου προκλήθηκε από γεωπολιτικές εξελίξεις, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του Τραμπ για «πλήρη και απόλυτη» απαγόρευση των πετρελαιοφόρων της Βενεζουέλας που έχουν υποστεί κυρώσεις και τις επακόλουθες εξελίξεις εκεί, ακολουθούμενη από αναφορές για επίθεση ουκρανικού drone σε σκάφος του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο Θάλασσα, δήλωσε ο αναλυτής της IG Tony Sycamore.

Το Brent και το αμερικανικό αργό υποχώρησαν περίπου 1% την περασμένη εβδομάδα, μετά από πτώση περίπου 4% τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Παραμένει κάτω από τα 28 ευρώ το αέριο

Πτωτικά 0,69% κινείται η τιμή του φυσικού αερίου το πρωί της Δευτέρας και διαμορφώνεται στα 27,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κυμάνθηκαν γύρω στα 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Δεκέμβριο, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2024, και σημείωσαν πτώση περίπου 45% μέσα στο 2025.

Οι τιμές παρέμειναν σταθερές χάρη στις ρεκόρ εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ και τη σταθερή προμήθεια από τη Νορβηγία.

Παράλληλα, οι προμήθειες φυσικού αερίου από τη Νορβηγία προς την Ευρώπη μέσω αγωγών ανέρχονται σε περίπου 347 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2024.

Ωστόσο, οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν χαμηλότερες θερμοκρασίες και λιγότερο άνεμο στην Ευρώπη τον Ιανουάριο, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για θέρμανση. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι αποθήκες φυσικού αερίου της ΕΕ ήταν γεμάτες κατά 69,92%, σε σύγκριση με 77,91% την ίδια περίοδο πέρυσι.