Πετρέλαιο: Ανοδικά και σήμερα με το βλέμμα στο Ιράν - Στα 39 ευρώ το αέριο

Αύξηση 1,7% καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, κάτι που μπορεί να διαταράξει τον εφοδιασμό από την περιοχή.

Τα futures του Brent σημειώνουν άνοδο 1,7% στα 69,52 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του αμερικανικού αργού κινούνται ανοδικά 1,8% στα 64,34 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερες οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 5% από τη Δευτέρα και βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι τιμές αυξάνονται καθώς ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς το Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με απειλές για στρατιωτικές επιθέσεις και καθώς μια ομάδα του αμερικανικού ναυτικού έχει φτάσει στην περιοχή. Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ με παραγωγή 3,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια την Τετάρτη, εν μέσω ενδείξεων για μια υγιή αμερικανική οικονομία. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως καθιστούν φθηνότερη την αγορά πετρελαίου για τους καταναλωτές, ενθαρρύνοντας τη ζήτηση και στηρίζοντας τις τιμές.

Η απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, στήριξε επίσης τις τιμές.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,3 εκατομμύρια βαρέλια σε 423,8 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) την Τετάρτη, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών.

Στα 72 δολάρια βλέπουν το Brent οι αναλυτές

Ορισμένοι αναλυτές εξακολουθούσαν να προβλέπουν υψηλότερες τιμές για τους επόμενους μήνες λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων.

«Η πιθανότητα να πληγεί το Ιράν έχει αυξήσει το γεωπολιτικό κόστος των τιμών του πετρελαίου κατά 3 έως 4 δολάρια (ανά βαρέλι)», ανέφεραν αναλυτές της Citi σε σημείωμα την Τετάρτη.

Πρόσθεσαν δε ότι η περαιτέρω γεωπολιτική κλιμάκωση μπορεί να ωθήσει τις τιμές έως και τα 72 δολάρια το βαρέλι για το Brent.

Στα 39 ευρώ το αέριο, παραμένουν χαμηλά τα αποθέματα

Η τιμή του φυσικού αερίου σημειώνει άνοδο 0,6% και κινείται στα 39,1 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Στις ΗΠΑ, οι προβλέψεις δείχνουν άνοδο της θερμοκρασίας και τα παγωμένα φρεάτια επιστρέφουν σταδιακά σε λειτουργία, αυξάνοντας ελαφρώς την παραγωγή.

Οι ροές εξαγωγών LNG παραμένουν χαμηλές, με το feedgas να αναμένεται να αυξηθεί στα 13,7 bcfd την Τρίτη, μετά την πτώση του σε ετήσιο χαμηλό των 11,6 bcfd τη Δευτέρα.

Οι τιμές στην Ευρώπη συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με υγιές premium έναντι του ασιατικού LNG, προκειμένου να προσελκύσουν φορτία προς την Ευρώπη.

Οι ταχείες αποσύρσεις εν μέσω του κρύου καιρού έχουν αφήσει τα αποθέματα της ΕΕ κάτω από το 45% (έναντι 56,2% πριν από ένα χρόνο), με τη Γερμανία στο 36,8%, τη Γαλλία στο 35,6%, την Ολλανδία στο 30,3%, την Αυστρία στο 49% και την Ιταλία στο 60,5%.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιο κρύες συνθήκες μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου και πιο ήπιο καιρό από τις 8 έως τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η παραγωγή αιολικής ενέργειας στη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να είναι πάνω από το κανονικό μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, πριν πέσει κάτω από το κανονικό τουλάχιστον μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου.